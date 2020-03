Mentale Weiterbildung für Trainer und Vereine im Sport

Kleinbeck Akademie für Sport Mental Coaching stellt Weiterbildungs-Paket im Wert von 100.000 Euro bereit!

München, 24.03.2020 – Viele Trainer und Vereine im Sport sind von der Corona-Krise betroffen.

Aufgrund der jetzigen “Corona”-Situation hat sich die Kleinbeck Akademie für Sport Mental Coaching in München entschlossen, Sportvereinen und Verbänden für insgesamt 100 Trainer aus unterschiedlichsten Sportarten eine 6-wöchige Sport-Mental-Online-Masterclass kostenfrei anzubieten:

Die Masterclass: “Kickstart your Coaching”, ist für Sporttrainer der perfekte Start, um Sportler mental auf höchstem Niveau zu coachen!

Das Akademie-Motto: Gemeinsam stark! Denn gerade jetzt wird für die Trainer und deren Athleten aus allen Sportarten die Mentale Stärke einen sehr gewichtigen Platz einnehmen.

Da professionelle Weiterbildungen im Bereich Sport Mental Coaching demzufolge unverzichtbar werden, stellt die Kleinbeck Akademie für Sport Mental Coaching ein Weiterbildungs-Paket im Wert von 100.000 Euro für die deutschsprachigen Vereine und Verbände und deren Trainer bereit!

Dies ist kein herkömmlicher Online-Kurs, in dem die Trainer allein gelassen werden, sondern Akademieleiter Christoph Kleinbeck wird die Teilnehmer über die 6 Wochen persönlich begleiten und coachen. Die teilnehmenden Trainer haben eine große Mitgestalter-Rolle und werden Schritt für Schritt professionell zu ihren ersten erfolgreichen Coachings geführt. Diese können mit den Sportlern laut Sport Mental Coach Christoph Kleinbeck problemlos auch Online durchgeführt werden. Die Trainer sind danach in der Lage, ihre Sportler selbständig mental zu coachen.

Die Sport Mental Coaching Akademie aus München wird Angesichts der Krisensituation und der Wichtigkeit des mentalen Trainings im Sport in diesen Zeiten mehreren Trainern und Vereinen diese Chance bieten, sich professionell mental weiterzubilden.

Start der Masterclass ist der 30. März 2020 und hat im Normalfall einen Wert von 997,00 Euro.

Die gerechte Verteilung erfolgt über das “first come, first serve”- Prinzip. Es sind alle ambitionierten Trainer eingeladen, die mental interessiert sind und mit Engagement diese 6-wöchige “Take Action”-Masterclass absolvieren möchten. Pro Verein sind max. 2 Startplätze zu vergeben.

Sport Mental Coach Christoph Kleinbeck: “Als Sporttrainer sind wir Vorbilder und prägen mit unseren Worten und Taten jeden einzelnen unserer Athleten und Nachwuchstalenten. Wir haben großen Einfluss auf die Gesellschaft und unser Miteinander und können über den Sport viel Gutes bewirken – unabhängig von Leistung und Siegen. Wenn wir mit dieser Aktion mehr Bewusstsein und mentale Stärke in die Vereine und den Sport bekommen, dann hat sich unser Invest mehr als gelohnt.”

Kleinbeck Akademie

Für Sport Mental Coaching

Seit 2005 bietet die Kleinbeck Akademie unter der Leitung von Christoph Kleinbeck für Sportler und Trainer Mentales Coaching an. Im Vordergrund steht dabei die mentale Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Das Herzstück des Unternehmens ist die Ausbildung zum Sport Mental Coach. Die Kleinbeck Akademie bildet Trainer, Sportler und Coaches zum zertifizierten Sport Mental Coach aus. Am Unternehmensstandort München führt das Unternehmen für sein nationales und internationales Klientel Einzelcoachings und Online-Coachings durch.

Kontakt

Kleinbeck Akademie

Christoph Kleinbeck

Pflegerbauerstraße 10

81925 München

08930005498

info@mental-coach.com

http://www.christophkleinbeck.com

