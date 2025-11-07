MEORGA Messetermine 2026

MEORGA MSR-Spezialmessen wachsen 2026 international mit 2 neuen Messen in Spanien und Österreich!

Regional- und Spezialmessen stehen hoch im Kurs bei den Fachbesucher:innen. Diese Form der Live-Wissensvermittlung wird immer wichtiger, gerade bei komplexen industriellen Themen.

MEORGA, die Spezialmesse für Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik, gab es bisher an 7 Standorten in Deutschland. 2026 kommen im Ausland Wien (AT) und Tarragona (ES) dazu.

Frankfurt am 18. März 2026, myticket JAHRHUNDERTHALLE

Wien am 15. April 2026, Austria Center Vienna

Bochum am 06. Mai 2026, RuhrCongress Bochum

Halle (Saale) am 17. Juni 2026, Halle Messe

Ludwigshafen am 16. September 2026, Friedrich-Ebert-Halle

Tarragona am 18. November 2026, firaReus

Die neuen internationalen Standorte sind eine hervorragende Gelegenheit, die Messen zu positionieren, neue Märkte zu erschließen und den Mehrwert für Aussteller deutlich zu steigern. Die Regionen dort verbinden industrielle Stärke mit Innovationskraft und europäischer Vernetzung – ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Expansion.

An den jeweiligen Messestandorten zeigen über 120 Fachfirmen (darunter die Marktführer der Branche) ihr Leistungsspektrum, Geräte und Systeme, Engineering- und Serviceleistungen sowie neue Trends im Bereich der Automatisierung. Darüber hinaus können sich die Besucher in praxisnahen Fachvorträgen umfassend über den aktuellen Stand der MSR-Technik informieren.

Auf den Ständen sind die jeweiligen regionalen Ansprechpartner vertreten, welche den größten Wert auf das lösungsorientierte Fachgespräch in einer professionellen und serviceorientierten Messeatmosphäre legen. Dabei werden nicht nur neue Kundenkontakte aufgebaut, sondern auch bestehende gepflegt.

Der Eintritt zur Messe und die Teilnahme an den Fachvorträgen sind für die Besucher kostenlos und sollen ihnen Informationen und interessante Gespräche ohne Hektik und Zeitdruck ermöglichen. Snacks und Erfrischungsgetränke gibt´s gratis.

Die erforderliche Besucherregistrierung erfolgt über unsere Internetseite. Hier wird dann der Besucherausweis mit QR-Code zur Verfügung gestellt, der zum kostenfreien Eintritt berechtigt.

MEORGA organisiert seit über 17 Jahren mit großem Erfolg regionale Spezialmessen für die Mess-, Steuerungs-, Regeltechnik, Prozessleitsysteme und Automatisierungstechnik.

Durch den wachsenden Kostendruck in den Unternehmen und die damit einhergehenden Restriktionen bei Dienstreisen finden lokale Messen -vor der Haustür- immer größeren Anklang und sind ein Gewinn für Aussteller wie für Besucher.

