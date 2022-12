Mercedes B-Klasse Typ T245 W245 Soundsystem Upgrade

Top Soundqualität im Mercedes B-Klasse Kompaktvan ein 300 Watt Soundsystem der Oberklasse

Mercedes B-Klasse T245 W245 Hochleistungslautsprecher umfassen zwei vordere und zwei hintere 300-Watt-Audison APK 165-Zweiwegesysteme mit zweistufigem Hochleistungs-Pegelwähler für die Hochtöner. Der Frontlautsprecher reiht sich in der Oberklasse ein und ist für die Mercedes B-Klasse Einbauplätze optimiert. Die Installation der hinteren Mercedes Auto-Lautsprecher ist einfach und die Installation der vorderen Lautsprecher an den vorgesehenen Stellen erfordert nur wenig Aufwand.

Das Mercedes B-Klasse T245 W245 Lautsprecher High Power System bringt eine überragende Leitung zu den Lautsprechern ab Werk mit bis zu 300 Watt mit. Die 26mm Hochtöner mit Zwei-Stufen-Pegelwähler sorgen für eine hohe Brillanz in den Höhen und kraftvolle Stimmen. Die Tieftöner haben kontrollierte Bässe und einen hohen Pegel an werkseitig installierten Radios oder auch nachträglich montierten Fremdgeräten.

Die Lautsprecher sind vom italienischen Markenhersteller Audison der für hohe Qualität in der Verarbeitung steht. Die 2 Wege Systeme Audison APK165 + APX 5 Koaxiallautsprecher bieten neben hoher Leistung und einem Wirkungsgrad von 93,5DB. Es können nur Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen die passgenau für die Mercedes B-Klasse Türen sind installiert werden. Die Einbausets für Mercedes B-Klasse Lautsprecher aus dem Webshop von auto-lautsprecher.eu verfügen über diese Eigenschaften und haben neben den erforderlichen Halterungen für die Lautsprecher auch alle Adapterkabel im Lieferumfang für den Anschluss an die KFZ-Kabel in den Türen.

Das für Fahrzeuge entwickelte Zwei-Wege-System bietet AP 1-Hochtöner und 6,5-Tieftöner. Bei der APCX TW-Frequenzweiche können Anwender zwischen zwei Einstellungen wählen, um einzustellen, wie viel Pegel durchkommt: 0 dB oder 2 dB, wenn die Frequenzweiche ohne zusätzliche Gitter zwischen Hochtöner und Gitter in einer A-Säule montiert wird. Nach der Installation verschmelzen die Hochtöner mit den werkseitig Einbauplätzen und sind von außen nicht zu sehen. Der gesamte Übertragungsbereich beträgt 60 bis 20.000 Hertz. Mit 26 Millimeter im Durchmesser und übertrifft die ab Werk verbauten in Sachen Leistung.

Da die Woofer in OEM-Setups schnell angeschlossen werden müssen, verfügen sie über Hochstrom-Fast-On-Anschlüsse mit zwei Kontakten an Plus- und Minuspol. Passgenaue Adapterkabel sorgen für eine gute Verbindung zwischen KFZ-Kabel in den Türen und den Frequenzweichen der Lautsprecher. In den hinteren Türen verfügt dieses System über zusätzliche interne Hochtöner in den APX 5 Systemen die für mehr Details im Hochtonbereich sorgen.

Neukunden erhalten ein PDF mit wichtigen Informationen zum fachgerechten Einbau der Lautsprechersysteme in ihre Türverkleidungen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Installation für Personen, die Geld sparen möchten, nicht zusätzliches Geld kostet, um die Türverkleidung ordnungsgemäß wieder montieren zu lassen. Die Installationskosten von Drittanbietern übersteigen häufig die Komponentenkosten. Die sorgfältige Installation von Lautsprecher Komponenten sorgt für überlegene Bässe und hochauflösende Details bei der Musikwiedergabe.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

