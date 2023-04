Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld: Fliegend zum Erfolg

Das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld bietet innovative Teambuilding-Events mit smarter Drohnen-Technologie

Smart und kreativ – Im Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld werden Teambuilding-Veranstaltungen auf ein neues Level gehoben. Denn dort können Tagungsteilnehmende nun mit Drohnen die Umgebung erkunden, dabei gemeinsam Aufgaben meistern und ein Teamgefühl entwickeln.

„Das auf unser Haus adaptierte Konzept ist eine spannende Alternative zu klassischen Teambuilding-Veranstaltungen“, erklärt Hoteldirektor Walter Sosul. „Denn innerhalb weniger Minuten lernen selbst absolute Neulinge den sicheren Umgang mit den innovativen Flugkörpern.“ Die neuartigen zwei bis dreistündigen Team-Events mit smarter Drohnen-Technik werden künftig als Incentive bei Veranstaltungen für fünf bis 50 Teilnehmende durchgeführt. Da nicht alle gleichzeitig Drohnen fliegen lassen können, wird in Gruppen von vier bis acht Personen agiert. Für jede Gruppe wird eine eigene Station mit mehreren Drohnenmodellen und einem eigenen Coach geschaffen. „Bisher haben wir mehrere kurzweilige Module kreiert, in denen die Teilnehmenden ihre Team-Fähigkeit mit Drohnen testen können“, so Walter Sosul. Ob Hindernisrennen, Ziellandungen, Blindflüge oder FPV-fliegen mit Videobrille aus Pilotensicht, mit den einzigartigen Team-Formaten sollen einige Teilnehmende gemeinsam eine Drohne steuern oder auch zusammenbauen. Dabei beinhaltet jedes Drohnen-Event gleich mehrere aufeinander aufbauende, jeweils bis zu zwanzigminütigen Aktionen, bei denen alle gefordert sind. „Wichtig ist, dass unsere Drohnen-Events tatsächlich im Innenbereich stattfinden“, betont der Hoteldirektor. „Der Vorteil: Wir brauchen zum Fliegen keine Genehmigung der Behörden. Im Hotel können wir dafür das Atrium hervorragend nutzen, wo wir Raum für mehrere parallele Hindernisparcours und Aktionsbereiche für bis zu 50 Personen haben.“

Das 4-Sterne Superior Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld liegt an einem 18-Loch-Golfplatz. Mit der innovativen „LERN&DENKERwerkStadt“, der K4 Akademie für außergewöhnliche Teambuilding-Incentives sowie 16 Veranstaltungs-räumen für bis zu 450 Personen empfiehlt sich das Haus für anspruchsvolle Seminare und Tagungen. Es verfügt über 155 komfortable, klimatisierte Zimmer, darunter barrierearme sowie speziell für Familien geeignete Räume, teilweise mit Balkon. Alle bieten kostenfreies Wi-Fi. Die Liebe zu Weinen und internationalen Spezialitäten aus saisonalen, frischen Zutaten prägen das Restaurant AUGENBLICK. Zum Tages-Ausklang oder Aperitif lädt die Bar TREFFPUNKT ein. Das Haus wurde mehrfach als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet.

Bildquelle: DRONEVENT GMBH