Merkle CAE Solutions „On AIR“

Merkle CAE Solutions startet Podcast-Reihe

Mit zwei Podcast-Episoden startet die Merkle CAE Solutions ins Endjahr 2024. „Innovationsmotor Simulation“ mit dem Geschäftsführenden Gesellschafter sowie „Simulation Engineers“ mit den jeweiligen Leitern der Bereiche FEM und CFD. Damit bietet Merkle CAE Solutions Inspiration und Technik zum Mithören, mit unterschiedlicher Informationsausprägung.

„Innovationsmotor Simulation“ ist ein monatlich erscheinender Podcast mit Dipl.-Ing. (TU) Stefan Merkle, Geschäftsführender Gesellschafter der Merkle CAE Solutions und Marion Gräber, Public Relations der Merkle CAE Solutions, der sich an strategische Entscheider im technischen Umfeld richtet; vom technischen Vorstand (CTO), über Bereichs-, Abteilungs- und Entwicklungsleiter. Hier gibt es Wissen, Insights und Inspirationen dazu, wie numerische Simulationen spannende Ansätze für strategische Entscheidungen liefern können.

Mit „Simulation Engineers“ bieten Dr.-Ing. Maik Brehm, Bereichsleiter FEM (Strukturanalyse), und Dipl.-Ing. (TU) Serhan Chadi, Bereichsleiter CFD (Strömungssimulation) der Merkle CAE Solutions monatlich Inspirationen, Ideen und Hilfestellung zur Welt numerischer Simulationen und wie sie Ingenieure, Konstrukteure und Entwicklungsingenieure im Arbeits-Alltag unterstützen kann.

Die Podcasts sind über gängige Podcast-Dienste wie Spotify oder Apple Podcast erhältlich. Auch in Bewegtbild lassen sich die Fachgespräche , beispielsweise über YouTube, verfolgen. Beide Podcast-Formate erscheinen monatlich und sind auch über https://www.merkle-partner.de/aktuelles/podcasts abrufbar.

Das Unternehmen Merkle CAE Solutions GmbH in Heidenheim wurde 1989 als Merkle & Partner GbR von Luft- und Raumfahrtingenieur Stefan Merkle gegründet. Merkle CAE Solutions GmbH zählt zu den ersten und führenden Dienstleistern für ingenieurwissenschaftliche Berechnungen und Simulationen in Deutschland. Am Hauptsitz Heidenheim und den Niederlassungen Wolfsburg, Homburg/Saar und Erfurt bearbeiten die 50 Mitarbeiter jedes Jahr rund 500 Kundenprojekte aus den Kerngebieten Strukturanalyse, Strömungssimulation und virtuelle Produktentwicklung. Zum Kundenkreis zählen namhafte Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Luft- und Raumfahrttechnik, der Automobilindustrie, der Konsumgüterindustrie und dem Schiffbau.

Firmenkontakt

MERKLE CAE SOLUTIONS GmbH

Stefan Merkle

Friedrichstraße 1

89518 Heidenheim

07321 9343-0

07321 9343-20



http://www.merkle-partner.de

Pressekontakt

KOKON – Digitales Marketing

Marion Gräber

Lindenstraße 6

72666 Neckartailfingen

0711 52855500

0711 52855509



http://www.kokon-marketing.de/

Bildquelle: @Merkle CAE Solutions