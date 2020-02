Merkle & Partner eröffnet neue Niederlassungen

Mit zwei weiteren Niederlassungen in Wolfsburg und Erfurt ist das Ingenieurbüro Merkle & Partner weiter auf Wachstumskurs

Merkle & PartnerAm Hauptsitz Heidenheim und der Niederlassung Homburg/Saar bearbeiten rund 50 Mitarbeiter der Merkle & Partner jährlich bis zu 500 Kundenprojekte aus den Kerngebieten Strukturanalyse, Strömungssimulation und virtuelle Produktentwicklung. Mit zwei weiteren Niederlassungen in Wolfsburg und Erfurt sollen die Kundenanforderungen noch gezielter bearbeitet werden können.

Mit über 31-jähriger Firmengeschichte gehört das Ingenieurbüro Merkle & Partner zu den ersten Dienstleistern ingenieurwissenschaftlicher Berechnungen und Simulationen in Deutschland. Über die neue Niederlassung in Wolfsburg, die noch im November letzten Jahres eröffnet wurde, wird vorrangig der Bereich Strömungsmechanik behandelt. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner EDAG AG, einem der größten Entwicklungspartner der Automobilindustrie, werden in Wolfsburg aktuelle Herausforderungen in der Mobilität zur Unterstützung der Volkswagen AG bearbeitet.

„Das aktuellste dieser Themen ist die E-Mobilität. Daneben decken wir in Wolfsburg schwerpunktmäßig die Bereiche Aerodynamik, Innenraum-klimatisierung, thermische Absicherung, Mehrphasenströmung sowie Getriebeölung ab“, so Stefan Merkle, Geschäftsführer der Merkle & Partner.

Die Niederlassung Erfurt, die im neuen Jahr etabliert wurde, fokussiert sich vorrangig auf numerische FEM-Simulation mit Abaqus, dem Containment, der Elastomerberechnung sowie der Simulation für Crash- und Falltests.

„Auf Basis von ingenieurwissenschaftlichen Berechnungen lässt sich heutzutage selbst komplexe Realität schnell und präzise beobachten. Das ist eine wertvolle Unterstützung für ingenieurstechnische und konstruktionsseitige Entwicklungsleistungen. Durch im Vorfeld durchgeführte Berechnungen können so Probleme gelöst werden, welche die Automobilindustrie umtreiben; in kurzer Zeit, mit präzisen Ergebnissen und konkreten Lösungsansätzen für weitere Entscheidungen. Damit bieten ingenieurwissenschaftliche Berechnungen eine wichtige Basis, um im heutigen Markt Schritt halten zu können. Ich bin sicher, wir werden gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern vielen Anforderungen konstruktiv begegnen können und sehr viel bewegen können“, so Stefan Merkle.

Das Ingenieurbüro Merkle & Partner GbR in Heidenheim wurde 1989 von Luft- und Raumfahrtingenieur Stefan Merkle gegründet und zählt zu den ersten und führenden Dienstleistern für ingenieurwissenschaftlicher Berechnungen und Simulationen in Deutschland. Am Hauptsitz Heidenheim und den Niederlassungen Wolfsburg, Homburg/Saar und Erfurt bearbeiten die 50 Mitarbeiter jedes Jahr rund 500 Kundenprojekte aus den Kerngebieten Strukturanalyse, Strömungssimulation und virtueller Produktentwicklung. Zum Kundenkreis zählen namhafte Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Luft- und Raumfahrttechnik, der Automobilindustrie, der Konsumgüterindustrie und dem Schiffbau.

Bildquelle: @Merkle&Partner