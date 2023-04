MES für resiliente Fertigung – MES-Tag auf der HANNOVER MESSE bietet abwechslungsreiches Programm

„MES als Antwort auf gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel und hohe Energiepreise“ lautet der Untertitel des 15. Internationalen MES-Tages am 20. April 2023 auf der HANNOVER MESSE, im Convention Center, Saal 3A.

04. April 2023 Der Internationale MES-Tag ist seit Jahren fester Bestandteil der HANNOVER MESSE und wird in diesem Jahr in Präsenz am 20. April 2023 von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr im Convention Centrum veranstaltet.

Mit dem praxisnahen Arbeitstitel „MES für eine resiliente Fertigung als Antwort auf gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel und steigende Energiekosten“ haben sich die Verantwortlichen klar positioniert und die Ausrichtung des Tages umrissen. Das nun finalisierte Programm unterstreicht dies.

Zum Auftakt begrüßt Moderatorin Dr. Christine Lötters zusammen mit einigen Partnern des MES-Tages die Gäste, bevor es gleich in den ersten Talk geht. „Unser Ziel ist es, die Qualität der Inhalte hochzuhalten. Deshalb setzen wir auf einen Mix aus Vorträgen und interaktiven Talkformaten“, erläutert Lötters das geplante Programm, das sie in Zusammenarbeit mit der HANNOVER MESSE konzipiert hat.

Der erste Talk adressiert sowohl die Prozessfertiger als auch die der diskreten Fertigung. Uwe Küppers, CHAIRMAN MESA EMEA, Karl Tröger, PSI Automotive & Industry GmbH, und Martin Heinze, Mitglied im Vorstand der iTAC Software AG, diskutieren über die Rolle, die MES in den Fertigungsumgebungen der diskreten und der Prozess-Fertigung spielen, wenn es um das Thema Resilienz geht.

Im Anschluss referiert Dipl. Ing. Johann Hofmann unter dem Titel „Zukunft Industrie 4.0 – aus Sicht eines Pioniers“. Darauffolgend geht es mit Vorträgen von Industrie Informatik und Ambaflex weiter. Praxisnah setzen die Vorträge Impulse, wenn es um MES als Enabler für eine widerstandsfähige Fertigung geht.

Nach einer kurzen Mittagspause steht die traditionelle Podiumsdiskussion an. Das Thema in diesem Jahr lautet: „Intelligente Planung und Steuerung mit MES macht die Produktion weniger störanfällig“. Zu Gast auf dem Podium sind Prof. Dr. Günter Bitsch, Geschäftsführer der becos GmbH, der unter anderem über Projekte zur Weiterentwicklung von KI innerhalb von MES berichtet. Ebenfalls mit dabei sein wird Dr. Karsten Sontow, Vorstand der Trovarit AG, der aus Sicht der Trovarit die Rolle der MES beisteuern wird. Maria Christiana Bienek, Geschäftsführerin bei Catena-X Automotive Networks e.V. erläutert die innovativen Ansätze des Netzwerkes und dessen Ziele im Hinblick auf eine moderne Fertigung. Johannes Papst, Solution Manager Industrial Manufacturing, SAP, und Christian Köhler, Sales Applications Engineer, AEGIS, vervollständigen die Runde mit ihren Erfahrungen und Sichtweisen in Bezug auf MES.

Abgerundet wird der Tag durch zwei Fachvorträge. Zum einen Rockwell Automation mit dem Titel „Aufbau einer anpassungsfähigen Fertigungsorganisation mit der Plex Smart Manufacturing Platform“ und zum anderen Critical Manufacturing mit dem Titel „Migration bestehender Lösungen auf eine moderne MES-Plattform“.

Nach dem Vortragsprogramm bietet die Messe mit acht Anlaufstationen wieder einmal das etablierte Format Guided Tour durch die Hallen der Digital Ecosystems an. Anmeldung und der Blick ins Programm sind hier möglich.

„Wir hoffen, dass wir mit diesem Programm Denkanstöße und praxisnahe Tipps geben können“, macht Lötters abschließend deutlich.

Der MES-Tag wird simultan ins Englische übersetzt.

Donnerstag, der 20.4.2023, ab 10.00 Uhr, Convention Center Saal 3A

Über SC Lötters – Storytelling. Communication. Public Relations

SC Lötters ist eine inhabergeführte Spezialagentur für individuelle Marketingberatung und Kommunikationsbegleitung. Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir maßgeschneiderte Kommunikationskonzepte und entwickeln unkonventionelle Ideen. Zu unseren Schwerpunkten gehören Strategie- und die Kommunikationsberatung sowie deren Umsetzung. Mit rund 25 Jahren Erfahrung steht Dr. Christine Lötters als Inhaberin hinter SC Lötters.

Das Leistungsspektrum von SC Lötters umfasst punktgenaue B2B-Marketingkonzepte, die zuverlässig und budgetorientiert Anforderungen und Ziele der Kunden in konkrete Maßnahmen umsetzen. Gezielte Konzepte und Maßnahmen zum Imageaufbau sowie zum Ausbau des Bekanntheitsgrades vor allem im Mittelstand. Begleitendes Social Media Marketing und Community Management ergänzen das Angebot.

Des Weiteren bietet SC Lötters Storytelling und passgenaue Öffentlichkeitsarbeit. Die erstklassige Vernetzung nutzt das Team zur Sichtbarmachung der Kunden. Fachtexte gehören ebenso wie Erfolgsstorys und Kurzmeldungen zum Repertoire des Dienstleisters aus Bonn.

Kontakt

SC.Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

+49 228 209478-22

+49 228 209478-23



http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.