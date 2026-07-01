Messe-ROI steigern mit digitaler Leaderfassung

Spreadly zeigt im Messe Pulse Report 2026, warum digitale Leaderfassung, Qualifizierung und schnelles Follow-up den Messe-ROI verbessern.

München, Juli 2026: Der aktuelle Messe Pulse Report 2026 von Spreadly zeigt, welche Faktoren den Unterschied zwischen erfolgreichen und schwachen Messe-Teams ausmachen. Die wichtigste Erkenntnis: Für einen hohen Messe-ROI sind nicht vor allem Budget, Tool-Anzahl oder Reichweite entscheidend, sondern eine saubere Prozesskette aus digitaler Leaderfassung, Qualifizierung direkt am Stand und schnellem Follow-up.

Der Report beantwortet damit eine zentrale Frage vieler B2B-Unternehmen: Wie lassen sich Messe-Leads besser erfassen, schneller nachverfolgen und zuverlässiger in Pipeline umwandeln? Die Daten zeigen eine klare Antwort: Unternehmen erzielen bessere Ergebnisse, wenn sie Leads direkt am Messestand digital erfassen, Kontakte bereits im Gespräch qualifizieren und die Nachverfolgung innerhalb von 48 Stunden starten.

Für 65 % der befragten Unternehmen ist die Messe in erster Linie ein Kanal für neue Leads und Pipeline. Gleichzeitig können nur 27 % den Beitrag ihrer Messeaktivitäten im Nachgang konkret messen. Genau an dieser Stelle wird digitale Leaderfassung relevant: Sie schafft eine strukturierte Datengrundlage für Vertrieb, CRM, Auswertung und Follow-up und hilft dabei, manuelle Brüche im Prozess zu vermeiden.

Besonders deutlich wird der Zusammenhang beim Vergleich von Top- und Bottom-Teams. In der Gruppe mit einem ROI von über 4x erfassen 62 % der Teams Leads digital am Stand. In der Gruppe mit einem ROI unter 2x nutzt kein einziges Team eine digitale Erfassung vor Ort. Damit ist digitale Leaderfassung laut Report der stärkste unterscheidende Faktor zwischen erfolgreichen und wenig erfolgreichen Messeprozessen.

Ein weiteres Ergebnis des Reports: 51 % der Teams qualifizieren Leads nicht direkt am Stand, sondern gar nicht oder nur über Freitext-Notizen. Das erschwert die Priorisierung im Vertrieb und verschlechtert die Chancen auf relevantes Follow-up. Erfolgreiche Teams arbeiten dagegen mit festen Kriterien zur Einordnung von Kontakten bereits im Gespräch. Für Unternehmen, die ihre Messestrategie verbessern wollen, bedeutet das: Nicht nur die Erfassung muss digital sein, sondern auch die Bewertung des Leads sollte direkt im Moment des Kontakts erfolgen.

Auch die Geschwindigkeit spielt eine zentrale Rolle. 57 % der befragten Teams brauchen länger als 48 Stunden bis zur ersten Rückmeldung, nur 5 % reagieren noch am selben Tag. Der Report zeigt jedoch, dass erfolgreiche Teams deutlich häufiger innerhalb von zwei Tagen nachfassen. Wer Leads schnell und sauber erfasst, kann den Übergang vom Gespräch in den Vertriebsprozess erheblich beschleunigen.

Auf der Seite „Impact auf den ROI gegen Aufwand“ stuft der Report digitale Leaderfassung als den wirksamsten Hebel mit dem besten Verhältnis aus ROI-Effekt und Umsetzungsaufwand ein. Gemeint ist damit die direkte digitale Aufnahme von Kontakten am Stand statt der nachträglichen Übertragung von Visitenkarten oder Gesprächsnotizen. Diese Form der Lead-Erfassung auf Messen reduziert Medienbrüche, verbessert die Datenqualität und schafft die Basis für automatisierte Übergaben ins CRM.

Damit liefert der Messe Pulse Report 2026 auch eine klare Antwort auf weitere häufige Fragen rund um Messevertrieb und Lead Management:

Was verbessert den Messe-ROI am stärksten?

Vor allem digitale Leaderfassung, direkte Qualifizierung am Stand und schnelles Follow-up.

Warum gehen Messe-Leads verloren?

Weil Kontakte oft nicht strukturiert erfasst, nicht live qualifiziert und zu spät nachverfolgt werden.

Wie erfassen Unternehmen Leads auf Messen effizienter?

Durch digitale Prozesse direkt am Stand statt manueller Nachbearbeitung mit Visitenkarten und unstrukturierten Notizen.

Welche Rolle spielt CRM bei der Leaderfassung auf Messen?

Ein CRM allein reicht nicht aus. Entscheidend ist ein durchgängiger Prozess von der Erfassung am Stand bis zur automatisierten Übergabe ins System.

Spreadly unterstützt Unternehmen dabei mit einer Lösung für digitale Leaderfassung, die speziell auf Messen, Events und persönliche Vertriebskontakte ausgelegt ist. Leads können direkt vor Ort digital erfasst, qualifiziert und an bestehende Vertriebsprozesse übergeben werden.

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