Messer-Maxx.de spendet Pflasterboxen für die Ukraine

Aufgrund der derzeitigen Lage und der Vorgänge in der Ukraine hat sich der Messer Onlinehändler www.messer-maxx.de unter dem Motto „Machen ist wie reden nur Krasser“ dazu bereit erklärt Pflasterboxen mit je 5 Pflastern für die Ukraine zu spenden. Messer – Maxx ist mit ständig ca. 2000 lagernden Messern und Zubehör einer der großen Player in der Messerszene und engagiert sich als junges Unternehmen auch gerne für soziale Belange. Gerade im Ladengeschäft beschäftigen die Kunden derzeit vorherrschend die Vorgänge in der Ukraine weshalb wir uns Gedanken gemacht haben wie auch wir einen Beitrag liefern können so der Geschäftsführer. Der Messer Onlineshop mit Ladengeschäft in Gunzenhausen in Mittelfranken hat derzeit noch tausende Pflasterboxen auf Lager und möchte pro getätigter Onlinebestellung 5 Pflasterboxen für die Ukraine spenden. Ursprünglich waren die Pflasterboxen laut dem Geschäftsführer als Werbeartikel gedacht um den Kunden nach seinem Messerkauf auch ein paar Pflaster für alle Fälle mit auf den Weg zu geben. Nun aber werden Pflaster in der Ukraine wahrscheinlich dringender gebraucht und sollen deshalb dorthin geschickt werden. Die kleinen Boxen sind sehr nützlich da sie im Gegenteil zu Kartons die steril verpackten Pflaster vor etwaigem Schmutz und Nässe schützen. Zusätzlich handelt es sich bei den Boxen mit 5 Pflastern um eine Portionierung die ohne Aufwand einfach unter den Menschen verteilt werden kann. Gerne können auch sie unter www.messer-maxx.de das Vorhaben mit ihrer Messer oder Zubehör Bestellung unterstützen. Für alle Unterstützer hat Messer – Maxx auch einen Neukundenrabatt von 10% unter dem Gutscheincode Neukunde10 im Shop eingefügt.

Nicht nur Internet sondern auch Fachgeschäft ist unser Konzept! Als Fachhandel widmen wir auch Messern besondere Aufmerksamkeit und betreiben in unserem Ladengeschäft eine gut sortierte Messerabteilung. Gerne beraten wir Sie auch persönlich in unserem Fachgeschäft und finden das richtige Messer für Ihren Geschmack.

In unserem Internetshop ist die Philosophie: „Nur mit großem Lagerbestand ist man in der Lage schnell zu liefern!“

Aus diesem Grund haben wir ständig über 1000 Messer lagernd die am selben Tag verschickt werden. Im Gegensatz zu anderen Shops liegt unser Schwerpunkt somit auf Waren die auch physisch bei uns vorhanden sind und nicht auf dem Streckengeschäft denn Strecke kostet unserem Kunden Zeit.

Aber auch Messerbau ist eines unserer Steckenpferde und in unserer Fachwerkstatt bauen wir kostbare Custom Messer oder geben Messerbauworkshops. Durch den Kontakt zu anderen Messerbauern in der Szene gibt es bei uns im Shop auch Custom Messer direkt vom Messerbauer zu erwerben.

Je nach belieben wird ihr Wunschmesser dann entworfen und handgefertigt oder wahlweise auch CAD geplant und maschinell gefertigt. Auch Lasergravuren sind mit unserem 50W Faserlaser kein Problem.

Messer-Maxx.de – Das Maxximum an Messershop

Kontakt

Messer Maxx

Pierre Horrolt

Auergasse 10

91710 Gunzenhausen

09831/5748022

info@messer-maxx.de

http://www.messer-maxx.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.