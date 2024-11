Messestand von Pharmahersteller Aenova für nachhaltiges Design ausgezeichnet

Aenova, einer der weltweit führenden Auftragsentwickler und -hersteller für die Pharma- und Gesundheitsindustrie, ist für seinen Messestand auf der internationalen Pharmamesse CPHI in Mailand 2024 in punkto Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Dabei hat Aenova mit dem Gold-Status die beste Kategorie erreicht. Hauptkriterien des Ratings sind die Wiederverwendbarkeit oder Recyclingfähigkeit der Messestand-Elemente, z.B. des Bodenbelags, der Beleuchtung sowie des Mobiliars.

Nachhaltigkeits-Standards lassen sich auch im kurzlebigen Messebau-Geschäft erreichen. Der Einsatz wiederverwendbarer Module und Systeme, spezieller LED-Leuchten und andere Maßnahmen tragen dazu bei, Einweglösungen zu vermeiden, Strom zu sparen und Transportvolumina möglichst gering zu halten.

Aenova, einer der international führenden Pharma-Auftragsentwickler und -hersteller, ist für seinen Messestand auf der Leitmesse der Pharmabranche, der CPHI 2024 in Mailand, mit der höchsten Kategorie „Gold“ des „Better Stands“-Programmes ausgezeichnet worden. Der Messestand von Aenova zeichnete sich aus durch wiederverwendbare Aluminium-Grundstrukturen, LED-Leuchtsysteme und robuste, wiederverwendbare Polsterbezüge in den maßgefertigten Besprechungszonen. Die wiederverwertbaren Vinyl-Fußbodenplatten wurden nahezu passgenau gefertigt, so dass es beim Verlegen kaum Verschnitt gab. Die Platten waren damit auch so konfektioniert, dass sie ressourcenschonend verpackt und transportiert werden konnten. „Better Stands“ ist ein Programm, das darauf abzielt, Einweg-Ausstellungsstände auf Messen zugunsten wiederverwendbarer Strukturen zu reduzieren.

„Unser Messestand auf der diesjährigen CPHI in Mailand ist bei den Besucherinnen und Besuchern als einladender und offener Messestand in hellem und ansprechendem Design mit gleichzeitig ausdrucksstarkem Brand Layout sehr gut angekommen. Bei Struktur und Ausstattung war uns das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig“, erklärt Marie-Christin Nadzeika, als Marketing Expert bei Aenova verantwortlich für die Messegestaltung.

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als One-Stop-Shop entwickelt, produziert und verpackt Aenova alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimittel bis Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit von Mensch und Tier: fest, halbfest und flüssig, steril und unsteril, hoch- und niedrigdosiert, OEB 1 bis 5 (Occupational Exposure Band). Rund 4.000 Mitarbeitende an 14 Standorten in Europa und den USA tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Weitere Informationen unter www.aenova-group.com

