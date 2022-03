Die Vinson Metallbau Kassel wird in eine GmbH umfirmiert. Gesellschafter wird die REBA IMMOBILIEN GmbH, 100%ige Tochter der Schweizer REBA

Metallbau Kassel: REBA IMMOBILIEN AG geht als Gesellschafter beim Meisterfachbetrieb Vinson Metallbau an Bord | www.metallbau-kassel.de

Die Vinson Metallbau Kassel wird in eine GmbH umfirmiert. Gesellschafter wird die REBA IMMOBILIEN GmbH, 100%ige Tochter der Schweizer REBA IMMOBILIEN AG.

Alle, die auf der Suche nach neuen Balkongeländern, Handläufen für Kellertreppen, Geländer für den Hauseingang, Treppen, Türen oder Tore aus Metall sind, werden bei Vinson Metallbau aus Kassel schnell fündig. Der Spezialist für Metallbau im Innen- und Außenbereich für Neubau, Bausanierungen und Baurenovierungen bietet als Meisterfachbetrieb ein breites Spektrum an Metallbau-Dienstleistungen im Raum Kassel in Hessen und Werra-Meißner-Kreis an.

„Seit August 2014 agiert unser Unternehmen als professioneller Metallbauer und Meisterfachbetrieb schon am Markt.

Durch die Beteiligung der Schweizer REBA IMMOBILIEN AG mit ihrer 100%igen Tochter REBA IMMOBILIEN GmbH haben wir jetzt einen starken und renommierten Partner aus dem Bereich Bauwesen an der Seite, mit dem wir weiter wachsen wollen“, erklärt Marcel Vinson, Geschäftsführer von Vinson Metallbau, Metallbaumeister und Internationaler Schweißfachmann.

www.bausanierung-kassel.de

www.fliesenleger-kassel.de

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Investmentmakler, Immobilienmakler, Fachmakler & Hotelmakler für Off Market Immobilien

Immobilieninvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin, Bad Sooden-Allendorf bei Kassel und Repräsentanten in Düsseldorf, Leipzig, und München in Deutschland sowie Hevíz am Balaton, Region Plattensee in Ungarn ist international als Investmentmakler, Immobilienmakler, Fachmakler und Hotelmakler für Off Market Immobilien (Anlageimmobilien, Hotels, Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien) sowie als Immobilieninvestor, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler für Neubau tätig.

+++ Off Market Immobilien Spezialist +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist im Gewerbeimmobilienbereich auf Off Market Immobilien spezialisiert (Off Market Deals: Off Market Immobilien Investments und Off Market Immobilien Transaktionen ohne öffentliche Bieterverfahren) und primär in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz aktiv.

Die REBA IMMOBILIEN AG vermittelt ihren Kunden:

– Off Market Immobilien & Portfolios

– Bürogebäude

– Hotels & Hotelbaugrundstücke

– Wohnanlagen & Mehrfamilienhäuser

– Mikroapartmentanlagen & Studentenwohnheime

– Handelsimmobilien, EKZ-Immobilien & Shopping Center: Fachmarktzentren, SB-Warenhäuser, Einkaufszentren, Supermärkte, Nahversorgungszentren, Lebensmittel-Discounter, Baumärkte, Gartenmärkte

– Seniorenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen

– Krankenhäuser, Kliniken & Ärztehäuser

– Logistikimmobilien & Parkhäuser

– Campingplätze & Ferienanlagen

– Grundstücke (z.B. für Hotelneubau, Studentisches Wohnen, Geschosswohnungsbau)

– Neubauprojekte

+++ Neubau und Bausanierung der REBA IMMOBILIEN AG +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist auch als Bauträger und Projektentwickler tätig und bietet einen umfassenden Service für Bausanierungen (Sanierungen & Renovierungen) an. Spezialgebiet: Hotelmodernisierungen & Hotelsanierungen

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399

dialog@reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

presse@pr4you.de

https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.