meteocontrol mit neuem Head of Sales Europe

Tobias Knoblauch verantwortet Vertrieb von PV-Monitoring- und Steuerungssystemen in Europa

Augsburg, 05. März 2021 – Die meteocontrol GmbH, weltweit agierender Anbieter von unabhängigen Monitoring- und Steuerungssystemen für Photovoltaikanlagen, hat die Position des Vertriebsleiters für Europa mit einem langjährigen Mitarbeiter besetzt. Als Head of Sales Europe betreut Tobias Knoblauch seit 1. Februar 2021 die meteocontrol Niederlassungen in Italien und Frankreich und zeichnet verantwortlich für den gesamteuropäischen Vertrieb.

Der 33-jährige Ingenieur für Energiesysteme verfügt mit knapp zehn Jahren Vertriebserfahrung bei meteocontrol über ein fundiertes Expertenwissen in der Photovoltaikbranche. Nach seiner Tätigkeit im Bereich “Technische Beratung” wechselte Knoblauch 2014 zu einem Zeitpunkt in das Vertriebsteam für Monitoring- und Steuerungslösungen, als der PV-Markt einen enormen Markteinbruch erlebte: “Der Zubau brach innerhalb von zwei Jahren von acht auf zwei Gigawattpeak ein. Das war eine dramatische, intensive, aber gleichzeitig unglaublich wichtige und lehrreiche Zeit für mich”, erzählt Tobias Knoblauch.

Seither wird die Stromgewinnung aus Sonne immer wichtiger: Aktuell überwacht die meteocontrol mehr als 18 GWp bei über 50.000 Anlagen in der VCOM Cloud, einem der weltweit führenden Monitoringportale zur Überwachung und Steuerung von PV-Anlagen. Im Vertrieb versteht sich Tobias Knoblauch vor allem als Berater: “Die Lösungen zur Integration von PV-Anlagen in das Energiesystem werden immer komplexer, der Markt ist getrieben von Innovationen und Geschwindigkeit. Unser Ziel ist es, dass PV-Projekte trotz wachsender Komplexität möglichst schnell in Betrieb gehen. Für unsere Partner wollen wir in kürzester Zeit präzise Konzepte zur netzdienlichen Parkregelung ausarbeiten und ihre Portfolios optimieren. Im Zuge der Digitalisierung bieten sich faszinierende Möglichkeiten, Gewohntes aufzubrechen und neu zu denken.”

meteocontrol beschäftigt am Standort Augsburg 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weltweit sind es insgesamt rund 180. “Wir sind auf Wachstumskurs und wollen zahlreiche Stellen neu besetzen, in unterschiedlichsten Bereichen und mit vielen spannenden Aufgaben, für Berufsanfänger ebenso wie für erfahrene Professionals”, sagt Chris Liu, Managing Director der meteocontrol. “Wir fördern unsere Belegschaft und bieten Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Umso mehr freuen wir uns, dass Tobias Knoblauch als erfahrener Kollege die neue Position als Head of Sales für Europa übernimmt.”

Über meteocontrol

meteocontrol ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von unabhängigen Überwachungs- und flexiblen Regelungssystemen für photovoltaische Portfolios. meteocontrol überwacht weltweit 50.000 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 18 GWp. Die 40-jährige Erfahrung in der Solarindustrie, die internen Entwicklungsaktivitäten und der Fokus auf die Zukunft der erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt der innovativen Produktentwicklung. Die Planung und Inbetriebnahme professioneller Monitoring- und Regelungssysteme gehören ebenso zum Portfolio wie Ertragsprognosen, Technische Due Diligences sowie Energie- und Wetterdatenmanagement. Als Pionier in der Solarnetzprognose und Einspeiseextrapolation errechnet meteocontrol für die größten Netzbetreiber Europas zuverlässige Solarstromprognosen. Im Rahmen der Beratungs-dienstleistungen und Gutachten war das Unternehmen bislang in Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 14 Mrd. Euro involviert. Die meteocontrol GmbH gehört zur APRD Investment Gruppe (Asia Pacific Resources Development) und ist mit Hauptsitz in Augsburg (Deutschland) und zahlreichen Standorten weltweit vertreten: www.meteocontrol.com

Firmenkontakt

meteocontrol GmbH

Niklas Horn

Spicherer Str. 48

86157 Augsburg

+49 (0)821 34 666-97

+49 (0)821 34 666-11

n.horn@meteocontrol.com

http://www.meteocontrol.com

Pressekontakt

epr-elsaesser public relations

Cornelie Elsässer

Maximilianstraße 50

86150 Augsburg

+49 821 450879-10

+49 821 450879-20

ce@epr-online.de

http://epr-online.de

Bildquelle: meteocontrol GmbH