Methods Automation Inc. übernimmt Vertrieb von Rehm Produkten

Rehm Thermal Systems gewinnt Methods Automation mit Sitz in Baltimore, Maryland, USA für den Vertrieb, Service und Support der Rehm Dampfphasenlötsysteme in Nordamerika.

Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Elektronikfertigung hat Methods Automation Inc. inzwischen eine führende Verkaufs- und Serviceposition in der Mid-Atlantic-Region eingenommen. Ihre Strategie ausschließlich „A-Tier“-Lieferanten in ihr Portfolio aufzunehmen, hat sich mit der Übernahme der Vertretung für die Dampfphasenlötsysteme der Condenso-Serie von Rehm Thermal Systems fortgesetzt.

„Wir freuen uns, mit Methods Automation einen erfahrenen und kompetenten Partner gefunden zu haben, der unser Produktportfolio im Bereich Dampfphasenlöten in Nordamerika mit seinem engagierten Team erfolgreich am Markt platzieren und unsere Kunden mit dem Support vor Ort bestens betreuen kann“, so Michael Hanke, C.S.O. Rehm Thermal Systems GmbH.

Das Hauptaugenmerk für den Vertrieb der CondensoX-Serie durch Methods Automation liegt dabei auf dem Bereich Avionics und Defense sowie den klassischen EMS-Dienstleistungen. Das Unternehmen bedient neben dem Reflow-Dampfphasenlöten die komplette Fertigungskette, unter anderem Prozesse wie SMT-Bestückung, Inspektion und Funktionstests.

Besonderen Wert wird bei Methods Automation auf den Knowhow-Transfer gelegt. So werden kundenspezifische Schulungen angeboten, dafür sorgen, dass den Kunden die Ressourcen und Werkzeuge zur Verfügung stehen, um ihre Kapazitäten optimal zu nutzen und die Rentabilität steigern können.

Das Ergebnis sind zufriedene Kunden, die durch dieses Knowhow ihre Attraktivität für ihre Zielmärkte erhöhen. Ganz im Sinne einer Partnerschaft auf allen Ebenen.

Kontakt:

Methods Automation, Inc.

4 Glyndon Dr. Suite 2C

Reisterstown, MD 21136

Die Firma Rehm zählt als Spezialist im Bereich thermische Systemlösungen für die Elektronik- und Photovoltaikindustrie zu den Technologie- und Innovationsführern in der modernen und wirtschaftlichen Fertigung elektronischer Baugruppen. Als global agierender Hersteller von Reflow-Lötsystemen mit Konvektion, Kondensation oder Vakuum, Trocknungs- und Beschichtungsanlagen, Funktionstestsystemen, Equipment für die Metallisierung von Solarzellen sowie zahlreichen kundenspezifischen Sonderanlagen sind wir in allen relevanten Wachstumsmärkten vertreten und realisieren als Partner mit mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung innovative Fertigungslösungen, die Standards setzen.

Kontakt

Rehm Thermal Systems

Carmen Hilsenbeck

Leinenstraße 7

89143 Blaubeuren

07344 9606 535

07344 9606 525



http://www.rehm-group.com

