mevivoECO erreicht IDW PS 880-Zertifizierung

Energieeffizienzsoftware von wowiconsult überzeugt auf ganzer Linie

Die Energieffizienzsoftware mevivoECO aus dem Hause wowiconsult hat erfolgreich die Zertifizierung nach

IDW PS 880 erreicht. Die Softwarelösung unterstützt die Wohnungs- und Gebäudewirtschaft bei der Erarbeitung nachhaltiger Klimastrategien. So liefert mevivoECO auf Knopfdruck eine Übersicht aller Verbräuche, Klima-Roadmaps und Nachhaltigkeitsreports. Sie ermittelt den Primärenergiebedarf und den tatsächlichen Verbrauch einzelner Gebäude oder ganzer Quartiere und macht diese vergleichbar. Zudem können Auswirkungen bestimmter Sanierungsmaßnahmen auf die CO2-Emissonen genau berechnet und Einsparpotentiale erkannt werden. Die Zertifizierung belegt, dass mevivoECO den Vorgaben der GdW Arbeitshilfen 85 und 92 entspricht. Die Prüfung wurde von der Habitat Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen (vbw) durchgeführt und gilt für ganz Deutschland. Der IDW PS 880 ist ein Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer, der auf Software zur Rechnungslegung angewendet wird. Im Rahmen der Untersuchung werden Anforderungen an Ordnungsmäßigkeit, Sicherheit und Kontrollmechanismen geprüft und bei Erfüllung der Kriterien zertifiziert. Dabei wird die kalkulatorische Ebene genauso beleuchtet, wie der Entwicklungsstandard der Software. „Unsere exzellenten Entwicklungs- und Industriestandards basieren auf agilen Softwareentwicklungsmethoden und stellen die höchste Qualität unserer Softwareprodukte sicher“, erläutert Tobias Hensel, Bereichsleiter Forschung und Entwicklung bei wowiconsult. „Die erfolgreiche Zertifizierung bestätigt unseren Anspruch, die besten Werkzeuge für eine nachhaltige Zukunft in der Immobilienwirtschaft bereitzustellen. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass mevivoECO die strengsten Anforderungen an Zuverlässigkeit erfüllt und ihnen dabei hilft, massiv Energie einzusparen und erneuerbare Energien intensiver zu nutzen. Mit unserer Software müssen Sie bei sachgerechter Anwendung keine Beanstandungen für Energieund Emissionsbilanzen von Wirtschaftsprüfern oder ihren Gesellschaftsorganen fürchten“, so Hensel abschließend. Seit der Markteinführung im Jahr 2022 hat sich mevivoECO als führende Lösung im Bereich ESG-Reporting

und Nachhaltigkeitsmanagement etabliert. Dies wurde im vergangenen Jahr durch eine Befragung des GdW Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen eindrucksvoll bestätigt. Mit mevivoECO haben bereits zahlreiche Unternehmen den Weg in eine klimaneutrale Zukunft eingeschlagen.

Die wowiconsult GmbH mit Sitz in Mühlhausen im Täle bei Stuttgart ist ein Software- & Dienstleistungsunternehmen für das technische Bestandsmanagement in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Die digitale Transformation und Bündelung von Prozessen bildet zusammen mit Software-Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz und Senkung der CO2-Emissionen von Bestandsgebäuden den Fokus im Leistungsspektrum des 2007 gegründeten Unternehmens mit rund 100 Mitarbeitern. Neben individuellem Consulting liefert wowiconsult mit der Software mevivo und dem Programm mevivoECO passende Lösungen für ein effizientes Gebäudemanagement, gangbare Klimastrategien und eine transparente Bestandspflege.

