meviy erweitert Serviceleistungen – neue Funktionen für effizientere Konstruktion, bessere Oberflächenqualität und vollständige Rückverfolgbarkeit

Frankfurt am Main, 08.01.2026 – meviy, MISUMIs KI-gestützte 3D-Fertigungsplattform, erweitert ihr Serviceportfolio um drei neue Funktionen, die Konstruktions- und Fertigungsprozesse weiter beschleunigen. Mit der Einführung von Funktionen wie gleichzeitiges Hinzufügen mehrerer Maße und Toleranzen für gefräste Teile sowie automatischen Angeboten für die Passivierung von Edelstahl für CNC-Fräsen und -Drehen stärkt meviy seine Position als integrierte, qualitätsgesicherte und hochautomatisierte Fertigungslösung.

Einfache kundenspezifische Spezifikation mit gleichzeitigem Hinzufügen mehrerer Maße und Toleranzen für CNC-gefräste Teile

Konstrukteure, die mit komplexen Frästeilen arbeiten, standen bisher vor dem Problem, Maße und Toleranzen einzeln zu definieren. Dies war zeitaufwendig, anfällig für Fehler und führte bei Teilen mit zahlreichen Bohrungen oder Merkmalen häufig zu inkonsistenten Ergebnissen. Mit der neuen Funktion zum gleichzeitigen Hinzufügen mehrerer Maße und Toleranzen können nun mehrere Abmessungen gleichzeitig definiert werden. Dies reduziert Eingabezeiten erheblich, sorgt für einheitliche Genauigkeit über alle Merkmale hinweg und minimiert manuelle Fehlerquellen.

Die Funktion ist vollständig in den CAD-to-Quote-Workflow der Plattform eingebettet und eignet sich besonders für Bauteile mit wiederkehrenden Merkmalen sowie für Anwendungen in der Automatisierung, im Maschinenbau und innerhalb der Präzisionselektronik.

Verbesserung von Edelstahl durch Passivierung

meviy bietet jetzt auch die Passivierung von CNC-gefrästen und gedrehten Edelstahlteilen an, die über manuelle Angebote bestellt werden können und erweitert damit seine Kompetenzen im Bereich austenitischer Edelstahlteile. Diese Behandlung entfernt freies Eisen und andere Verunreinigungen und bildet eine dauerhafte Oxidschicht, die die Korrosionsbeständigkeit verbessert und eine hohe Oberflächenqualität gewährleistet.

Die Passivierung wurde insbesondere für Branchen eingeführt, die korrosionsresistente und saubere Bauteiloberflächen benötigen – darunter die maritime Industrie, die chemische Verfahrenstechnik, der Lebensmittel- und Medizinsektor sowie Reinraumanwendungen in der Halbleiterfertigung. Die Bearbeitung erfolgt vollständig innerhalb des qualitätsgesicherten MISUMI-Produktionssystems.

Mehr Individualisierung durch Lasergravur für CNC-gedrehte Teile

Mit der Ausweitung der Lasergravur auf CNC-Drehteile bietet meviy nun ein vollständiges Markierungsangebot über alle Fertigungsservices hinweg. Konstrukteure können Seriennummern, Chargencodes oder Montagehinweise direkt im Angebotsprozess konfigurieren.

Da Markierungen an Drehteilen traditionell häufig externe oder manuelle Nachbearbeitungsschritte erfordern, verkürzt die Integration in den digitalen Produktionsablauf den Gesamtprozess deutlich. Die laserbasierte Kennzeichnung ist dauerhaft, kontrastreich und beeinträchtigt die Maßhaltigkeit der Bauteile nicht. Sie eignet sich besonders für Branchen mit hohen Anforderungen an Rückverfolgbarkeit, wie Maschinenbau, Automobilindustrie oder Elektronikfertigung.

Digitaler, schneller, reproduzierbar – die Grundidee von meviy

Mit den drei neuen Funktionen stärkt meviy zudem die Grundidee seiner Plattform: Konstrukteuren einen durchgängig digitalen, schnell verfügbaren und verlässlich reproduzierbaren Fertigungsprozess bereitzustellen.

Die hohe Liefergeschwindigkeit gilt dabei weiterhin als wichtiges Unterscheidungsmerkmal – sie entsteht jedoch nicht isoliert, sondern durch die Kombination aus vollständig automatisierter Datenverarbeitung, konsistenter Qualitätskontrolle und der Einbettung in das integrierte Produktionsnetzwerk von MISUMI. Dieser Aufbau ermöglicht es, Bauteile in kurzer Zeit zu fertigen und gleichzeitig eine gleichbleibend hohe Präzision sicherzustellen. Für Ingenieure bedeutet dies, dass sie mit jeder neuen Funktion – von der automatisierten Toleranzangabe über verbesserte Edelstahloberflächen bis hin zu integrierten Gravuren – ein Werkzeug erhalten, das Konstruktions- und Fertigungsschritte miteinander verzahnt und Entwicklungszyklen spürbar verkürzt.

Über meviy

meviy ist eine KI-gestützte On-Demand-Fertigungsplattform von MISUMI, die Ingenieurinnen und Ingenieuren ermöglicht, ihre Produktentwicklung deutlich zu beschleunigen. Durch den Upload von 3D-CAD-Daten erhalten Anwender innerhalb weniger Sekunden automatisierte Angebote, Herstellbarkeitsanalysen und Lieferzeitprognosen. Damit entfallen Wartezeiten und Kommunikationshürden, die herkömmliche Beschaffungsprozesse oft verzögern. Die Plattform ermöglicht die Fertigung maßgeschneiderter CNC- und Blechbauteile nach exakten Spezifikationen – ohne Mindestbestellmenge. Ihre KI unterstützt bei der Bauteilerkennung, Designprüfung und Materialauswahl und schafft so einen nahtlosen CAD-to-Part-Workflow, der Zeit spart und Qualität sichert. Gestützt auf die bewährten Qualitätsstandards von MISUMI verbindet meviy digitale Intelligenz mit industrieller Präzision – und bietet Ingenieurinnen und Ingenieuren in ganz Europa ein zuverlässiges, innovatives Werkzeug für die Fertigung von morgen.

Über MISUMI

MISUMI ist ein globaler Hersteller und führender Anbieter von mehr als 30 Millionen mechanischen Komponenten und indirekten Materialien für den Sondermaschinenbau und die Montageautomation. Eine große Anzahl der MISUMI Produkte ist individuell konfigurierbar. Das 1963 in Tokyo gegründete Unternehmen verfügt über Vertriebsbüros weltweit und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Die Europazentrale befindet sich seit mehr als 20 Jahren in Deutschland in Frankfurt am Main. Das MISUMI Geschäftsmodell basiert auf höchster Qualität, geringen Kosten sowie schnellen Lieferzeiten und überzeugt rund um den Globus mehr als 320.000 Kunden

Bildquelle: @ meviy