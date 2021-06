MGN Mediengruppe Nürnberg erhält German Web Award 2022

Die Marketingagentur MGN Mediengruppe Nürnberg aus dem Norden Bayerns, räumt den prestigereichen Preis ein.

MGN Mediengruppe Nürnberg beste Qualität mit Auszeichnung

Bei der Vergabe der German Web Awards 2022 wurde auch die MGN Mediengruppe Nürnberg von der Jury mit einer Auszeichnung bedacht. Damit zählt sie aktuell zu einer der besten zehn Marketingagenturen deutschlandweit in den Bereichen Design, Kundenzufriedenheit und psychologisches Marketing/Know-how.

Der jährliche Wettbewerb wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, herausragende Leistungen deutschsprachiger Web- und Online-Agenturen zu honorieren. Die Beurteilung erfolgt durch eine unabhängige Experten-Kommission ohne Berücksichtigung von Drittinteressen oder Sponsoren. Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung wird das Gesamturteil nach einer Multiplikation der Ergebnisse aus den Kategorien psychologisches Know-how mit dem Faktor 1,75 sowie Kundenzufriedenheit mit dem Faktor 2,25 gefällt. Der unter Berücksichtigung des Bereichs Design ermittelte Durchschnittswert führt schließlich zum Endresultat.

Eine Auszeichnung die polarisiert

Eine Auszeichnung gilt in der Branche als international anerkannte Bestätigung für überdurchschnittliche Leistungen in den geprüften Kategorien. Entsprechend hoch sind die Ansprüche an die teilnehmenden Unternehmen. Von den insgesamt 2.000 Bewerbern erreichten bei den German Web Awards 2021 nur 50 die vorgeschriebene Mindestanzahl von 7,95 Punkten. Der Durchschnitt lag bei 6,90 der maximal möglichen zehn Punkte.

Mit einem Resultat von 9,20 Punkten beweist die MGN Nürnberg Branchenkennern die hohe bereichsübergreifende Qualität ihrer Arbeit.

Jeder Auftrag wird bei der MGN mit Perfektion behandelt

Für Kleinbetriebe ebenso wie für mittelständische Unternehmen oder international tätige Konzerne erstellt die Online-Marketing-Agentur unter der Leitung von Oliver Winkler seit 2017 individuelle Programme im Bereich des Social Branding. Ihr Portfolio enthält Online- und digitales Marketing ebenso wie Videografie und 3D-Animationen, Webentwicklungen oder redaktionelle SEO. Wer möchte, kann auch die kompetente Medienberatung in Anspruch nehmen oder sich eine eigene App erstellen lassen. Besonderen Wert legt die MGN Nürnberg auf die Zufriedenheit ihrer Kunden.

Die Nürnberg Ice Tigers profitieren ebenso von den digitalen Videoformaten wie zahlreiche weitere Klienten aus dem Nürnberger Raum. Die Ehrung mit dem German Web Award ist ein weiterer Antrieb für die MGN Nürnberg, mit ihrer hochwertigen Arbeit fortzufahren und auch in Zukunft Kunden bei ihren Social-Media-Kampagnen bestmöglich zu unterstützen.

Unsere Digitalagentur betreut Unternehmen aus diversen Branchen im Bereich des Social Branding. Wir konzipieren erfolgreiche, mediale Kampagnen für die unterschiedlichsten Zwecke und betreuen Social Media Kanäle von Unternehmen, sowie Einzelpersonen, im Full-Service-Paket. Unsere Konzepte und Strategien zielen auf neue Mitarbeiter, neue Kundschaft und neue Geschäftspartner ab, die Sie gemeinsam mit uns im Social Space generieren können. Fragen Sie bestenfalls unsere Kundenberater nach den Möglichkeiten, die perfekt auf Sie passen.

Kontakt

MGN Mediengruppe Nürnberg GmbH

Oliver Winkler

Witschelstraße 95

90431 Nürnberg

–

info@mediengruppenuernberg.de

https://mediengruppenuernberg.de/