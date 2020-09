MGT Mobile Games Technology Retro-Videospiel-Controller

240 Spiele mit nostalgischem Arcade-Feeling

– 240 integrierte Retro-Spiele für jeden Geschmack

– Jederzeit überall einsatzbereit dank Batteriebetrieb

– Für echtes Arcade-Feeling der 80er- und 90er-Jahre

– Direktanschluss an Fernseher per AV-Kabel

Große Videospiel-Klassiker mit 240 Video-Games, die an die unvergesslichen Spiele-Hits der 80er- und 90er-Jahre angelehnt sind, kann man jetzt wieder entdecken!

In Erinnerungen schwelgen und seine Kinder mit den Gamer-Fähigkeiten von damals beeindrucken! Wie die alten Konsolen arbeitet der Retro-Videospiel-Controller von MGT auf der Basis von 16 Bits. So kommt beim Spielen echtes Retro-Feeling auf!

Einfach überall anschließen und loslegen: Der Controller wird per AV-Kabel mit dem TV-Gerät verbunden – schon ist er einsatzbereit! Genauso praktisch: Mit seinen Mini-Maßen passt der kleine Spielecomputer bequem in jede Tasche. So lässt er sich auch leicht einstecken und zu Freunden mitnehmen.

– Große Bibliothek mit 240 integrierten 16-Bit-Spielen: u.a. Schieß-, Arcade-, Puzzle- und sportbasierte Spiele, inspiriert von Klassikern der Videospiel-Geschichte

– Für echtes Retro-Feeling wie mit den Spielekonsolen der 80er- und 90er-Jahre

– Sofort einsatzbereit dank analogem AV-Anschluss (Klinke auf Doppel-Cinch)

– Bedienung per Mini-Joystick und 4 Tasten (Start, Reset, A, B)

– Ideal auch zum Mitnehmen dank kompakter Maße

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen) für bis zu 9 Std. Laufzeit

– Maße: 69 x 43 x 40 mm, Gewicht: 38 g

– Videospiel-Controller inklusive AV-Anschlusskabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107375184

Preis: 12,87 EUR

Bestell-Nr. NX-4880-625

