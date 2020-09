Michael Andrei wird Biofruit-Markenbotschafter

Richtige Ernährung ist nicht nur für Profi-Sportler wichtig

Düren, 5. September 2020.

Wenn es um die Themen Sport und Ernährung geht, ist er absoluter Experte. Deshalb ist Michael Andrei der neue Markenbotschafter der Firma Biofruit. Denn Andrei ist nicht nur Volleyball-Profi bei den SWD Powervolleys Düren und ehemaliger Nationalspieler, der 35-Jährige ist auch ausgebildeter Personal-Trainer und Ernährungs-Coach.

“Es ist ausgesprochen spannend, wie sich die richtige Ernährung auf Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden auswirkt”, erläutert Michael Andrei. Schon immer habe ihn brennend interessiert, was Lebensmittel im und mit dem Körper machen. Aber da hört das Thema noch längst nicht auf, denn auch Herkunft, Produktionsweise und Produktionsbedingungen spielen bei der Auswahl der Nahrungsmittel seiner Meinung nach eine wichtige Rolle.

“Sein Wissen und seine Erfahrung als Profi-Sportler passen hervorragend zu unserer Vision. Wir wollen zu einer bewussten und gesünderen Ernährung anregen, die neben den Menschen auch der Umwelt zugutekommt”, erklärt Dirk Salentin, Geschäftsführer der Firma Biofruit. Sein in Düren ansässiges Unternehmen ist seit zehn Jahren Zulieferer und Servicepartner für den Groß- und Einzelhandel im Bereich Obst und Gemüse aus biologischem Anbau. Das Unternehmen gilt als sachkundiger Spezialist im Umgang mit Lebensmitteln aus biologischer Landwirtschaft und deren Platzierung im Handel.

Michael Andreis Aufgabe als Markenbotschafter wird sein, die vielfältigen Informationen rund um die Themenkomplexe gesunde Ernährung mit Bio-Lebensmitteln und Fitness unter dem Tenor “Fit mit Bio” zu transportieren. Der 2,10 Meter große Volleyball-Profi mit dem Spitznamen “Mount Mike” hat dazu viel zu sagen: “Das ist natürlich für Leistungssportler ein entscheidender Faktor. Aber auch zum Beispiel im Büro-Alltag ist es wichtig zu wissen, warum die Leistung nachlässt, wenn ich zu viel Industriezucker zu mir nehme. Da kann zum Beispiel Fructose-armes Obst Abhilfe schaffen”, umreißt der Mittelblocker nur ganz kurz, dass gesunde Ernährung in allen Lebenslagen ein entscheidender Faktor ist.

Besonders relevant ist der Nährstoffgehalt. “Es ist einfach ein riesiger Unterschied, ob ich eine Tomate esse, die quasi nur eine sehr lange haltbare rote Hülle für gebundenes Wasser ist, oder ob ich eine Tomate aus nachhaltigem Bio-Anbau esse, die nicht nur köstlich schmeckt, sondern auch jede Menge wichtige Nahrungsbausteine enthält, die zur Gesundheit und Fitness beitragen”, ergänzt Biofruit-Geschäftsführer Dirk Salentin.

Michael Andrei berichtet weiter von seinen Ernährungsgewohnheiten: “Ich bin ein großer Fan von biologisch angebauten Lebensmitteln, aber auch von saisonaler Ernährung. Meiner Meinung nach ist gerade dies genetisch bei uns Menschen verankert. Ich muss nicht unbedingt im Januar Erdbeeren essen, sondern dann, wenn sie hier bei uns auch reif und vorhanden sind”. Weiter erklärt er gemeinsam mit Dirk Salentin, dass Bio-Obst im Körper ganz anders verarbeitet wird als Obst aus konventionellem Anbau, weil die Struktur in der Frucht selbst durch den Bio-Anbau anders, natürlicher und nährstoffreicher sei.

Der Sport-Profi und der Ernährungs-Profi bringen es auf den entscheidenden Punkt: “Nur wenn Du ein gutes Produkt zu Dir nimmst, kannst Du die entsprechende Leistung bringen”. Das gelte nicht nur für Spitzensportler, sondern für jeden Menschen auch im Alltag. Dabei spiele der Preis der Produkte nicht die entscheidende Rolle. Michael Andrei: “Unterm Strich ist es deutlich teurer, wenn am Ende die Gesundheit und die Umwelt Schaden nehmen”, sagt er mit Blick auf die weit verbreitete “Immer-billiger-Mentalität”.

In der gesamten Produktions- und Vertriebskette spielt für das Unternehmen Biofruit die Nachhaltigkeit eine ganz besondere Rolle. Der Leitgedanke ist “Gesünder essen für eine bessere Umwelt.” Deshalb steht Biofruit auch für ein faires Miteinander.

