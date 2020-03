Michael Eising Leiter Vertrieb und Projekte bei Miji

Michael Eising (56) übernimmt zum 1. April 2020 fest die Position des Leiters Vertrieb und Projekte bei dem Westerwälder Mittelständler Miji GmbH. Schon bisher war er als Interim-Manager für das Unternehmen tätig. Eising hat langjährige Erfahrung in nahezu allen Vertriebsbereichen. Unter anderem war er viele Jahre bei euronics sowie ElectronicPartner in verantwortlicher Position tätig und hat bei expert Sonderprojekte begleitet. Außerdem hat er mit serviceguide24.de ein Portal aufgebaut, das im Netz Fachhandel und Fachhandwerker direkt mit dem Endkunden verbindet.

“Mit einem ausbalancierten Mix aus klassischem Handel und modernen Kommunikations- und Vertriebsformen werden wir Miji als innovative Marke, rund ums Kochen positionieren,” beschreibt Eising seinen Ansatz. Dazu gehören für ihn die optimale Betreuung des Handels, sowie ein hervorragender Kundenservice. Beides stellt Miji gemeinsam mit dem Distributionspartner SVS sicher.

“Wir freuen uns sehr, dass wir Michael Eising für uns gewinnen konnten. Er wird unserer Aufbauarbeit im deutschen Markt wertvolle Impulse geben können,” sagt Miji-Geschäftsführerin Can Yue Maeck.

Die ungewöhnliche Geschichte von Miji begann 1999 bei Leica Microsystems in Shanghai, als sich Can Yue Maeck und Walter Michel kennenlernten. Im Jahr darauf gründeten sie im Westerwald ihr eigenes Unternehmen mit einer Entwicklungsabteilung in Deutschland.

Hochwertige Qualität und fortschrittliche Technologie waren von Anfang an das Kennzeichen der Miji-Produkte. Das Konzept der Glaskeramik-Kochfelder war beim Start im Jahr 2001 in China fast unbekannt. Gemeinsam mit dem Partner SCHOTT CERAN®? leistete Miji hier Pionierarbeit und entwickelte das Marktsegment.

Auch im deutschen Markt hat Miji jetzt ein Marktsegment ins Visier genommen, dass bisher ein Nischendasein führt: mobiles Kochen und Erleben! Im Mittelpunkt stehen mobile Induktionskochfelder, die überall eingesetzt werden können, wo eine Steckdose zur Verfügung steht.

