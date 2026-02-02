Michael Habighorst: Die zukunftsfähige Organisation

Noch nie war die Marktdynamik so hoch wie heute – und für viele Unternehmen wird sie zur existenziellen Bedrohung.

In unsicheren Zeiten reicht es nicht mehr, einfach „weiterzumachen wie bisher“. Wer morgen noch erfolgreich sein will, muss schneller werden, Innovationen konsequent umsetzen und näher an den Kunden rücken – ohne sich in Meetings, Bürokratie und internen Ritualen zu verlieren. Genau hier setzt „Die zukunftsfähige Organisation“ an: Das Buch zeigt, warum viele Veränderungsinitiativen ins Leere laufen – und wie Unternehmen stattdessen ihren eigenen, wirksamen Weg finden, um sich konsequent auf Wertschöpfung zu fokussieren.

Michael Habighorst macht deutlich: Zukunftsfähigkeit ist keine Blaupause und kein Trend. Sie entsteht, wenn Führungsteams ihre Organisation an Markt, Umfeld und Aufgaben anpassen – mit klaren Entscheidungen, passenden Strukturen und einem Vorgehen, das echte Probleme löst. Dafür verbindet der Autor klassische und moderne Managementansätze – vom Taylorismus über Lean Management, Agilität und Scrum bis hin zum Beta-Kodex – mit den Erkenntnissen der Systemtheorie. So werden Mechanismen sichtbar, die in Organisationen oft im Verborgenen wirken, und es lassen sich Lösungen entwickeln, die passend, wirksam und nachhaltig sind.

„Statt grauer Theorie erwartet Sie eine abwechslungsreiche Kombination aus Fachwissen und aufschlussreichen Einblicken in den Beratungsalltag eines Organisationsentwicklers.“

– Christoph Ahlhaus, Vorsitzender der Bundesgeschäftsführung, Der Mittelstand. BVMW e. V.

Zum Autor

Michael Habighorst ist Organisationsentwickler, Lean-Management- und Agile-Guide, Redner und Autor. Er unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, ihre Produktivität nachhaltig zu steigern, und begleitet sie auf ihrem Weg zur zukunftsfähigen Organisation.

Bibliografische Angaben

Titel: Die zukunftsfähige Organisation

Autor: Michael Habighorst

Genre: Management / Organisationsentwicklung

Ausstattung: Hardcover

Umfang: 208 Seiten

ISBN: 978-3-98641-275-3

Preis (D): 25,00 EUR (A): 25,70 EUR

Erscheinungstermin: 21.01.2026

Verlag: Mentoren-Verlag

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

