Michael Littich ist neuer Gastgeber im Holiday Inn Munich – City Centre

Rückkehr und Aufbruch an der Isar

Bekannt und doch neu. Michael Littich ist als neuer Hotelmanager ins Holiday Inn Munich – City Centre zurückgekehrt. Er übernimmt die Verantwortung für ein Haus, das er bestens kennt – und dass er dennoch mit frischem Blick betrachtet.

„Für mich fühlt sich die Rückkehr nicht nach einem Neustart an, sondern nach einem konsequenten Schritt“, sagt der 53-Jährige. „Ich kenne die Stärken des Hotels, und ich sehe klar, wo wir uns noch weiter entwickeln können.“ Das Wiedersehen mit vielen früheren Kolleginnen und Kollegen beschreibt er als „ehrlich erfreulich“, gleichzeitig sei ihm bewusst geworden, wie stark sich das Haus in den vergangenen Jahren verändert hat. „Es hilft, wenn man sich nicht erst mühsam in Strukturen hineinfuchsen muss. So kann ich mich sofort um die Themen kümmern, die wirklich Wirkung haben.“

Klare Haltung, klare Ziele

Littich bringt Erfahrungen aus sehr unterschiedlichen Stationen mit. Aus der Robinson-Zeit das unmittelbare Gastgebersein ohne künstliche Distanz. Aus der Arbeit in der familiengeführten Victor“s Gruppe den konsequenten Blick auf Qualität, Training und Verlässlichkeit. Und aus seiner früheren Zeit im Holiday Inn Munich – City Centre die Klarheit im Umgang mit Zahlen und Prozessen, die ein internationales Unternehmen mit sich bringt.

Diese Kombination prägt seine Arbeitsweise: operativ nah dran, wirtschaftlich sauber, mit einem echten Interesse daran, wie Gäste und Mitarbeitende das Haus erleben. Seit 2017 lehrt er außerdem Hotelmanagement an der FH Kärnten – und sieht auch das als Teil seiner eigenen Weiterentwicklung: „Wenn man Studierenden etwas erklärt, muss man selbst präzise sein. Das schärft den Blick.“

Nachhaltigkeit nicht als Modewort, sondern als Aufgabe

Littich nennt einen Schwerpunkt, der für die kommenden Jahre entscheidend ist: „Wir müssen das Hotel in Richtung Nachhaltigkeit konsequent weiterentwickeln – und zwar nicht als Feigenblatt.“ Gemeint ist kein loses Sammelsurium einzelner Maßnahmen, sondern ein klarer Weg: Energieverbrauch reduzieren, Abfallströme anders denken, Lieferketten hinterfragen, Angebote anpassen. „Das Haus ist groß. Wer hier etwas verändert, bewegt tatsächlich etwas.“

Angebot schärfen, Dienstleistung ernst nehmen

Gleichzeitig will Littich die Stärken des Hotels ausbauen: Flexibilität im Veranstaltungsbereich, ein klareres Profil im gastronomischen Angebot, ein Servicestil, der nicht steif wirkt, sondern aufmerksam. „Gäste spüren sofort, ob ein Team seinen Job nur abarbeitet oder wirklich Gastgeber sein will. Genau hier will ich ansetzen.“

Das Holiday Inn Munich – City Centre zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Veranstaltungshotels im Süden Deutschlands. Für Littich ist das kein Grund, sich zurückzulehnen: „Ein gutes Haus bleibt nur gut, wenn man es jeden Tag hinterfragt. Das ist mein Anspruch.“

Das 4-Sterne Holiday Inn Munich – City Centre verbindet zentrale Erreichbarkeit mit konsequenter Nachhaltigkeit. Das Hotel liegt ideal in München, mit fußläufiger Nähe zum Deutschen Museum und Gasteig sowie direkter Anbindung an die S-Bahn-Station „Rosenheimer Platz“. Es verfügt über 582 moderne, klimatisierte Zimmer mit Komfortextras wie dem „Kissenmenü“ und inklusivem Wi-Fi.

Für Veranstaltungen stehen 18 flexibel nutzbare Tagungsräume mit modernster Technik für bis zu 2.000 Gäste bereit. Die helle Open Lobby, ein Restaurant, eine Bar, ein 24/7 Hotel-Supermarkt sowie ein Fitness- und Saunabereich runden das Angebot ab.

Das Hotel legt großen Wert auf ökologische Verantwortung und ist Green Key und Ökoprofit zertifiziert. Dieses Engagement wird weiter ausgebaut: Ab Januar 2026 bezieht das Holiday Inn Munich – City Centre 100% grünen Strom von Vattenfall.

Firmenkontakt

Holiday Inn Munich – City Centre

Christiane Göthlich

Hochstrasse 3

81669 München

x



https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/de/de/munich/muchb/hoteldetail

Pressekontakt

Soluna Media GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

xxx



http://www.pregas.de

Bildquelle: Holiday Inn Munich – City Centre