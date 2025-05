Michael Oehme bringt die Amagvik AG auf Wachstumskurs

Der Immobilienexperte hat das St. Galler Unternehmen an die Börse gebracht und plant die Expansion des Wohnimmobilienportfolios in der Ostschweiz

St. Gallen – Die Schweiz gilt unter Immobilieninvestoren als sicherer Hafen mit stabilen Renditen. In der Ostschweiz, einer Region mit hoher Nachfrage nach modernem Wohnraum, positioniert sich nun die Amagvik AG unter neuer Führung. Seit einem Jahr lenkt Immobilienexperte Michael Oehme die Geschicke des Unternehmens und hat in dieser Zeit wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Börsennotierung als Katalysator

Ein entscheidender Schritt war die Kotierung der Amagvik AG an der Schweizer Regionalbörse BX Swiss am 28. Februar 2024. Diesem Meilenstein ging die Verlegung des Firmensitzes von Zug nach St. Gallen voraus. „Die Börsennotierung eröffnet uns neue Finanzierungsmöglichkeiten und ist ein wichtiger Katalysator für unser weiteres Wachstum“, erklärt Michael Oehme, der inzwischen als Präsident des Verwaltungsrats und größter Aktionär die strategische Ausrichtung des Unternehmens bestimmt.

Die 2017 gegründete Gesellschaft konzentriert sich auf die Entwicklung, den Bau und die Verwaltung von Neubau-Eigentumswohnungen in der Ostschweiz. Nach Jahren mit eher verhaltener Entwicklung hat Oehme das Unternehmen restrukturiert und auf Wachstumskurs gebracht. Für das Geschäftsjahr 2024 konnte er bereits ein verbessertes Ergebnis vorweisen, operativ einen kleinen Gewinn erwirtschaften und den Vorjahresverlust reduzieren.

Ostschweizer Immobilienmarkt mit stabiler Nachfrage

Der Immobilienmarkt in der Ostschweiz präsentiert sich dabei als vielversprechender Standort. „Die Kombination aus landschaftlicher Schönheit, einer starken Wirtschaft und einer funktionierenden Infrastruktur macht diese Regionen besonders attraktiv“, erläutert Oehme. „Besonders gefragt sind nachhaltige Bauten mit modernem Energiekonzept.“ Genau in diesem Segment will sich die Amagvik AG positionieren.

Strategie: Build and Hold

Die Unternehmensstrategie folgt einem klaren „Build and Hold“-Ansatz. „Lebenswerten Wohnraum schaffen, der modernen Ansprüchen genügt – so lässt sich unsere Unternehmensphilosophie zusammenfassen“, sagt Oehme. In der Vergangenheit hat die Amagvik AG vor allem Projektentwicklungen eingekauft und zur Baureife gebracht. Zukünftig sollen hochwertige, aber bezahlbare Wohnungen errichtet und langfristig über Mieteinnahmen ein solider Ertrag erwirtschaftet werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, plant Oehme, das Portfolio weiter auszubauen und bestehende Liegenschaften aus seiner Unternehmensgruppe in der Amagvik AG zu bündeln. Dazu gehört auch die Integration der M3 Bauprojekt AG, die künftig direkt unter dem Dach der Amagvik AG die Projektplanung und -durchführung übernehmen soll.

Finanzierung des weiteren Wachstums

Für die nächste Wachstumsphase sieht der Verwaltungsratspräsident mehrere Finanzierungsschritte vor: Der Verwaltungsrat soll einer Eigenkapitalerhöhung durch die Ausgabe von zwei Millionen Namensaktien zustimmen. Zudem ist die zeitnahe Platzierung einer Unternehmensanleihe geplant, um die Liquidität auf stabile Füße zu stellen.

Faktenbox: Amagvik AG

Gründung: 4. April 2017

Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)

Firmensitz: Vadianstrasse 24, 9000 St. Gallen, Schweiz

Börsenticker: AMAN

Börse: BX Swiss

ISIN: CH1307959705

Valor Nummer: 130795970

Nominalkapital: CHF 4’000’000 | 4 Mio. Namenaktien mit Nennwert je CHF 1.00

Fokus: Entwicklung und Verwaltung von Wohnimmobilien in der Ostschweiz

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen, die 2017 gegründet wurde. Ihr Kerngeschäft ist der Aufbau und die Verwaltung eines Immobilienportfolios mit Fokus auf Wohnimmobilien, insbesondere in der Ostschweiz.

Kontakt

Amagvik AG

Michael Oehme

Vadianstrasse 24

CH-9000 St. Gallen

+41 71 388 76 01



http://www.amagvik.ch

