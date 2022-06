Michaela Wild – Transformation für Körper und Mindset! Lebe ein Leben nach Deinen eigenen Regeln

Bestsellerautorin, Fitnesstrainerin und Yogalehrerin Michaela Wild setzte bereits in der Vergangenheit neue Maßstäbe für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit. Auch sie hat einen weiten Weg hinter sich, auf dem sie lernen musste, dass weder ihre Vergangenheit noch das, was andere Menschen über sie glaubten, und schon gar nicht das was sie selber manchmal über sich glaubte, der Wahrheit entsprach. Michaela Wild war nicht immer die taffe und selbstbewusste Frau, die sie heute ist. Es gab eine Zeit, in der sie schüchtern und kaum zu hören war.

Sie war schlecht in der Schule und wurde gemobbt. Schon immer haben sie Menschen inspiriert, die selbstbewusst ihren Weg gegangen sind und sich der Welt offen zeigen konnten. Aus diesem Grund entschied sie sich dafür, auch an sich selbst zu arbeiten. Ihr Ziel: Ein Leben nach ihren eigenen Regeln, völlig unabhängig davon, was andere denken! Heute verzeichnet Michaela Wild zwei Bestseller, über 2000 Bühnen- und TV Auftritte und weltweit bis zu 1 Mio. Zuschauer.

Michaela Wild – Werde der Schöpfer Deines eigenen Lebens und zeige Dich der Welt

Das Thema Selbstvertrauen beschäftigt viele Frauen im Laufe Ihres Lebens. Woher die mangelnde Selbstsicherheit kommt und warum besonders Frauen sich oft nicht gut genug fühlen, kann nur erahnt werden. Michaela Wild zeigt in ihrem Coaching verschiedene Möglichkeiten, sich dieses Selbstbewusstsein Stück für Stück aufzubauen und informiert die Teilnehmerinnen auch über ihren persönlichen Werdegang. Sie selbst hat den Absprung geschafft und ist in ein Leben gestartet, von dem sie immer geträumt hat. Dieses Wissen gibt Michaela Wild heute an Ihre Teilnehmerinnen weiter. In einem speziell für Frauen entwickelten Programm vermittelt sie in zwei Tagen den Grundstein für den Beginn einer neuen, starken und selbstsicheren Persönlichkeit, die an sich glaubt und ihrem Herzen folgt. In diesem persönlichen Coaching werden Ernährungs- und Sportprogramme erarbeitet und vor allem das richtige Mindset für den eigenen Traumkörper und ein selbstbestimmtes Leben gesetzt. Auch nach dieser Manifestierung des neu eingeschlagenen Weges steht Michaela Wild mit Rat und Tat zur Seite. Zwei Monate lang begleitet Sie die Teilnehmerinnen durch wöchentliche Calls sowie online, um sie auf ihrem Weg zu begleiten.

Wie das Programm mit Michaela Wild funktioniert

Michaela Wild verrät in ihrem exklusiven Programm, warum sie trotz 2 Mal wöchentlichen Trainings im Fitnessstudio und täglichen mehrstündigen Tanzeinheiten nicht die Erfolge für ihren Körper erzielen konnte, wie sie es heute mit geringerem Zeitaufwand schafft. Als zweifache Mutter ist es ihr wichtig, trotz des engen Zeitplans im Alltag ein Sportprogramm zu integrieren, das effektiv, aber trotzdem einfach und leicht umzusetzen ist. Das Mindset und Fitnessprogramm, das Frauen hilft, ihre körperlichen Grenzen zu überwinden und sie spüren lässt, wozu sie fähig sind, wurde speziell für Unternehmerinnen, weibliche Führungskräfte und aktive Mütter entwickelt, für die eine zeitlich knappe Gestaltung wichtig ist.

Informationen zu ihrem Coachingprogramm können auf ihrer Homepage, im Instagramprofil oder in Facebook eingesehen werden. Die Buchung für den Start in eine stärkere und aufgeschlossenere Zukunft ist bequem online möglich. Ebenfalls steht Michaela Wild in einer Facebook Gruppe für einen regen Austausch zur Verfügung, in welcher Interessierte für das Thema „Rock your Body“ herzlich willkommen sind. Die Reise zu einem besseren und selbstbewussteren Leben beginnt genau jetzt.

Michaela Wild hat sich in ihrem Leben viele Male neu erfunden. Heute stand sie bereits über 2000 Mal als internationale Sprecherin, Leadsängerin, Schauspielerin, Moderatorin und Trainerin auf der Bühne. Sie ist 2-fache Mama, ausgebildete Bankkauffrau, diplomierte Musicaldarstellerin, Fitnesstrainerin, Yogalehrerin, Coach und Bestseller-Autorin. Zu einer erfolgreichen Persönlichkeit zu werden und dabei jede Menge Spaß zu haben, dafür steht Michaela Wild.

