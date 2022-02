MichaelTelecom und Digital SIM kooperieren

Digital SIM Produkte ab sofort über MichaelTelecom buchbar

Grossist und Netzvermarkter MichaelTelecom und der Diensteanbieter für IoT-Mobilfunk Digital SIM gehen ab sofort gemeinsame Wege. Seit Dezember 2021 gibt es eine Kooperation zur Vermarktung der IoT-Produkte von Digital SIM. Eine M2M-Vernetzung über eine Digital SIM kann somit für einzelne Geräte oder Gateways wie auch für Projekte und Anlagen, die im großen Stil ausgerollt werden, genutzt werden.

„Die professionellen Produkte von Digital SIM passen ideal in unser Portfolio, da sie sich flexibel an den Bedarf der Kunden unserer Partner anpassen lassen“ erläutert Timo Dittgen, Leiter Netzvermarktung die Hintergründe zur Kooperation und Roland Becker, Leiter Geschäftsentwicklung der Digital SIM ergänzt: „Unsere IoT Multinetz Sim Karten in Kombination mit Datenvolumenpool können nahezu alle Anforderungen in diesem Segment abdecken.“

Der Mittelstandspartner für M2M und IoT: kompetent, persönlich, unabhängig.

