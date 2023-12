Microsoft Anbieter orange networks veröffentlicht ambitionierte Wachstumspläne

Cloud-Nutzung, Daten und Künstliche Intelligenz als Hebel in der rezessiven Marktsituation

Neu-Isenburg 14. Dezember 2023. orange networks GmbH ist Microsoft Goldpartner und ein deutschlandweit führender Anbieter bei allen Themen rund um die Microsoft Cloud Technologien. Das neue Management der orange networks hat Erfolgsfaktoren identifiziert, um auch in einem rezessiven Marktumfeld schnell und profitabel zu wachsen. Dazu zählen die eindeutige Fokussierung auf die Geschäftsfelder Cloud-Plattformen, Künstliche Intelligenz und Cloud-native Anwendungen, die stetige Verbesserung der Kundenzufriedenheit und -kontinuität und die konsequente Nutzung von Synergien in dem Logicalis-Verbund.

Der vom orange networks Management entwickelte und veröffentlichte Wachstumsplan setzt auf verschiedene Marktindikatoren. Ein zentraler Indikator ist der verstärkte Fokus der Unternehmen auf Kostenoptimierung. Dieser führt nach Ansicht des Management-Teams zu einer weiter steigenden Nachfrage in puncto Migration und Transformation von Server-basierten IT Infrastrukturen in die Cloud. Dabei steht nicht nur die bloße Migration im Mittelpunkt, sondern es geht auch um neue Betriebsmodelle. Die Rolle von Daten und Rechenleistung wird neu gedacht, Prozesse und Kosten werden durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz optimiert: Denn immer mehr Unternehmen werden 2024 / 2025 ihre Cloud-Tech-Stacks evaluieren und Cloud-native Technologien strategischer einsetzen, um Bottlenecks zu vermeiden.

Ein weiterer zentraler Marktindikator umfasst die Einführung moderner hybrider Arbeitsmodelle bei den Anwenderunternehmen. Dies führt zu einer steigenden Nachfrage nach Cloud-basierten Tools für Projektmanagement, Kommunikations- und Kollaborationslösungen. Damit sich die Kunden von ihren Wettbewerbern differenzieren können, erfordert dies weiterentwickelte Datenanalysen unter Einbeziehung von Künstlicher Intelligenz (KI/AI). orange networks kombiniert daher KI, kognitive Dienste, maschinelles Lernen und IoT-Modelle, um Komplettlösungen für Unternehmen bereitzustellen. Einen bestimmenden Marktindikator identifiziert das Management-Board von orange networks im allgemeinen IT-Fachkräftemangel, wodurch Low-Code und No-Code Cloud-Services begünstigt werden.

Die Erfolgsfaktoren für die erfolgreiche Umsetzung

Damit sich der Wachstumsplan von orange networks auch erfolgreich umsetzen lässt, hat das Unternehmen konkrete Maßnahmen festgelegt. Erstens gehört dazu der Ausbau des orange networks Partnernetzes. Neben der Partnerschaft mit Microsoft setzt das Unternehmen künftig verstärkt auf die Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Logicalis-Schwesterunternehmen kumulus, insbesondere in puncto Cloud Computing, DevOps, App-Modernisierung, Daten und Analysen, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz. Mit dem Partner adconova GmbH arbeitet orange networks bei der Cloud-Provider Auswahl, Cloud-Governance sowie in Fragen des Cloud Adoption Frameworks und Cloud Cost Managements zusammen.

Ein zweiter Erfolgsfaktor stellt die Kontinuität in der Kundenbasis dar. Dabei sollen die Kunden von der Einhaltung kontinuierlicher Standards profitieren, die einen qualitativ hochwertigen Service sicherstellen. Als wesentliches Element beinhalten diese die Informationssicherheit, um Gefahren zu verhindern, wirtschaftliche Verluste zu vermeiden und Risiken zu minimieren. Mehrwert generieren die Kunden dabei auch durch die Entwicklungen der Technologie Partner: Damit stärken sie nicht nur ihre IT-Ressourcen, sondern optimieren gleichermaßen ihren Cloud-Schutz.

Schließlich machen die Verantwortlichen bei orange networks die Nutzung von Synergien aus dem Konzernverbund Logicalis als weiteren Erfolgsfaktor für den Wachstumsplan aus. Dazu soll die Zusammenarbeit mit Unternehmen innerhalb der Logicalis-Gruppe weiter forciert werden. Durch die Harmonisierung von Methoden, Prozessen, Tools und Portfolios wird das gemeinsame Geschäft sukzessive entwickelt. orange networks erwartet auch künftig positive Impulse aus dieser Symbiose.

IT-Markt ist Multiplikator für Konjunkturumschwung

Jürgen Hatzipantelis, Geschäftsführer von orange networks bewertet den Wachstumsplan wie folgt: „Wir sind davon überzeugt, dass die wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten wesentliche Treiber für Cloud Computing und den Einsatz Künstlicher Intelligenz darstellen, die uns ein schnelles und profitables Wachstum ermöglichen. Aus diesem Grund werden wir verstärkt IT-Experten einstellen. Gleichzeitig haben wir ein engmaschiges Monitoring, sowohl hinsichtlich der Marktentwicklung als auch der Profitabilität und Auslastung unserer Berater-Teams aufgesetzt. Der IT-Markt hat sich bisher selbst in schwierigen Marktsituationen als sehr robust erwiesen. Er hat das Potential ein wesentlicher Multiplikator für den Konjunkturumschwung zu werden.“

Sven Mainka, Manager Professional Services & Solutions bei orange networks schließt sich dieser Einschätzung an: „Über die Kombination von Kreativität, Technologie und Datenwissen befähigen wir unsere Kunden, Potentiale für die Effizienzsteigerung zu heben, das Geschäft auf zukünftige Herausforderungen auszurichten und damit die Geschäftspotentiale besser und schneller zu nutzen. Kreative Technologien ermöglichen den Wandel und die Transformation.“

orange Networks, gegründet im Jahr 2004, ist ein führender Microsoft-Partner in Deutschland, der sich auf Cloud-, moderne Arbeitsplatzlösungen und künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Als Beratungs- und Dienstleister unterstützt orange networks Unternehmen bei deren Digitalisierung und Innovation mit strategischer und technischer Expertise. Als Vorreiter bei der Entwicklung von Microsoft Cloud-Diensten in Deutschland ermöglicht es orange networks den Unternehmen durch modernste Technologie, strategische Partnerschaften und erstklassige Kundenerlebnisse in einer vernetzten Welt erfolgreich zu sein. Die Mission von orange networks ist es, Unternehmen mit transformativen Microsoft Cloud-Lösungen zu stärken und damit Agilität und Innovation zu fördern. Unternehmen verbessern so ihre Effizienz, Sicherheit und Zusammenarbeit – und sie steigern ihre digitale Exzellenz für nachhaltigen Erfolg.

