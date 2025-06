Microsoft-Partner xalution optimiert Vertriebsprozesse bei SanLucar

Mobile Datenerfassung und Echtzeit-Reporting für den Außendienst

Nürnberg, 26.06. 2025 – SanLucar Fruit S.L., ein global agierendes Unternehmen im Premiumsegment Obst und Gemüse, setzt in Deutschland ab sofort auf Microsoft Power Apps und Power BI, um den Vertrieb gezielt zu optimieren. Unterstützung bei der Implementierung und Anpassung leistete die xalution group ( www.xalution.com), ein international führender Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen im ERP- und CRM-Umfeld und MS Solutions Partner „Business Applications“. Sie entwickelte auf Basis der Microsoft-Plattformen eine exakt auf die Bedürfnisse des SanLucar-Vertriebsteams zugeschnittene Softwarelösung, mit der sich in Zukunft Außendienstbesuche noch effizienter planen und dokumentieren sowie Aktivitäten am Point of Sale zielgerichteter steuern lassen. Zentrale Funktionen sind dabei eine optimierte Routenplanung, mobile Datenerfassung und ein Echtzeit-Reporting.

Dazu Dominik Wehner, Commercial Director der SanLucar Vertrieb Deutschland GmbH: „Das xalution Team hat unsere Anforderungen genau verstanden, ist flexibel auf Wünsche eingegangen und hat gemeinsam mit uns die passende Lösung entwickelt. Ihre Kompetenz und schnelle Reaktionsfähigkeit haben uns im gesamten Prozess überzeugt. Jetzt arbeiten wir mit einem durchgängigen System auf Basis der Microsoft Power Platform, das exakt zu unseren Abläufen passt. Damit agieren wir effektiver, treffen Entscheidungen in Echtzeit und behaupten uns so erfolgreich im Wettbewerb“.

Tobias Endl, Geschäftsführer der xalution group, ergänzt:

„Dieses Projekt zeigt, wie eng wir mit unseren KundInnen zusammenarbeiten, um Lösungen zu entwickeln, die genau zu ihren Anforderungen passen. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie SanLucar die Technologie nutzt, um seine Abläufe weiter zu optimieren.“

Einblicke in Echtzeit und mehr Produktivität

Die effiziente Steuerung von Vertriebsaktivitäten, transparente Nachverfolgung von Leistungen sowie systematische Dokumentation der Interaktion mit mit einer umfangreichen Kundenstruktur im gesamten Bundesgebiet stellten SanLucar im deutschen Vertrieb vor eine zentrale Herausforderung: zeitaufwendige, manuell geprägte Prozesse erschwerten schnelle Auswertungen und begrenzten die Produktivität – insbesondere bei der Arbeit im Außendienst.

Mit der neuen, maßgeschneiderten Lösung auf Basis von Microsoft PowerApps und Microsoft Power BI gehört das der Vergangenheit an: Alle Daten stehen nun in Echtzeit zur Verfügung, und die relevanten Prozesse wurden durchgängig digitalisiert. So können die Außendienstmitarbeitenden ihre Kundenbesuche besser planen, durchführen und dokumentieren, was wiederum die Kundenbindung stärkt. Gleichzeitig erhält das Management datenbasierte Echtzeiteinblicke in sämtliche Vertriebsaktivitäten – für fundierte Entscheidungen auf Basis verlässlicher Informationen.

Zentrale Funktionen im Überblick

Zur Umsetzung dieser Lösung hat das xalution Projektteam den Fokus auf drei zentrale Funktionen gesetzt:

>> Optimierte Routenplanung: Besuchstermine deutlich effizienter planen – für mehr Produktivität bei jedem Kundenkontakt.

>> Mobile Datenerfassung: Per mobiler Anwendung Sortimentslisten, Besuchsberichte und Fotodokumentationen direkt vor Ort erfassen – in Echtzeit.

>> Echtzeit-Reporting: Integrierte Berichte über Power BI generieren automatisch wöchentliche, monatliche und jährliche Leistungsberichte – mit klaren KPIs zu Distribution, Regalfläche etc.

Weitere Funktionen sind bereits in Planung, da sich die Anforderungen bei SanLucar stetig wandeln. So sollen unter anderem erweiterte Promotion-Tracking-Funktionen, optimierte Kommunikationstools für den Vertrieb und eine stärkere Automatisierung wiederkehrender Aufgaben implementiert werden. Die Lösung wurde zunächst erfolgreich in Deutschland implementiert – ein internationaler Rollout ist bereits in Vorbereitung.

Über SanLucar

SanLucar produziert und vertreibt rund 100 Premium Obst- und Gemüsesorten aus 35 Ländern der Welt. Zum Portfolio gehören auch Smoothies, Fresh Cuts, Blumen, Pflanzen und Olivenöl. SanLucar ist die Marke mit dem breitesten Premium-Sortiment im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Polen, Belgien, Schweden, dem Fernen und Mittleren Osten sowie in Kanada. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Valencia (Spanien) und beschäftigt weltweit über 4.000 Mitarbeitende. Das Unternehmen legt großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit und baut starke Partnerschaften mit LandwirtInnen und Lieferanten auf, um sicherzustellen, dass nur die besten Produkte bei den VerbraucherInnen ankommen.

www.sanlucar.com

Die xalution group begleitet Unternehmen aus den Branchen Sport & Fashion, Medical & Health Care sowie Food & Fresh Produce mit branchenspezifischen Business-Software-Lösungen. Als internationaler, zertifizierter Microsoft Partner mit Fokus auf Dynamics 365 und der Power Platform realisiert die Gruppe komplexe multi-nationale Projekte mit hohen Anforderungen an Waren- und Wertefluss, Intercompany-Prozesse und globale Roll-outs. Rund 120 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Tschechien, der Schweiz, Polen und der Slowakei unterstützen KundInnen bei der Optimierung von Organisations- und Unternehmensprozessen, der Einführung moderner Business-Software und der digitalen Transformation.

www.xalution.com

