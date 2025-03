Microsoft-Update: Preiserhöhung und EA-Umstellung auf CSP

Microsoft erhöht Preise für ausgewählte Cloud-Dienste und verlängert EA-Verträge unter 3.000 Nutzern nicht mehr. Firmen sollten CSP oder MCA-E prüfen.

19.03.25 Berlin: Microsoft hat eine Preisanpassung für verschiedene Cloud- und Software-Abonnements angekündigt, die ab dem 1. April 2025 in Kraft tritt. Besonders betroffen sind Microsoft 365 Business und Enterprise, Office 365, Microsoft Teams, Dynamics 365 sowie Power Platform. Die Änderungen betreffen sowohl monatliche als auch jährliche Abrechnungsmodelle. Besonders ins Gewicht fällt die Umstellung der monatlichen Abrechnung für Jahresabonnements, die ab diesem Zeitpunkt 5 % teurer wird als die jährliche Zahlungsoption.

Für Bestandskunden mit laufenden Jahresabonnements bleibt der bisherige Preis bis zum Ablauf des aktuellen Vertrags bestehen. Ab der nächsten Verlängerung gilt dann der neue Tarif. Kunden mit monatlich abgerechneten Jahresabonnements müssen die Preiserhöhung jedoch erst mit ihrer individuellen Verlängerung nach dem 1. April 2025 tragen. Das bedeutet, dass ein Abo, das vor dem Stichtag verlängert wurde, noch für die komplette neue Laufzeit zum bisherigen Preis läuft. Erst mit der nächsten Verlängerung nach dem 1. April 2025 wird der neue Preis berechnet.

Um den steigenden Kosten entgegenzuwirken, kann ein Wechsel von monatlicher auf jährliche Zahlung erfolgen, um die Preissteigerung von 5 % zu vermeiden. Eine weitere mögliche Option ist, bestehende Abonnements bereits vor dem Ablaufdatum um ein weiteres Jahr zu verlängern. Es gibt Hinweise darauf, dass dies möglich sein könnte, auch wenn die aktuelle Laufzeit noch mehrere Monate beträgt. Ein Vertrag, der beispielsweise bis zum 30. Juni 2025 läuft, könnte vor dem 1. April 2025 um ein weiteres Jahr verlängert werden, sodass er bis zum 30. Juni 2026 weiterläuft – und das noch zum alten Preis. Ob dies in jedem Fall umsetzbar ist, hängt jedoch von den individuellen Vertragsbedingungen und der jeweiligen Lizenzierungsform ab. Das Berliner IT-Systemhaus Dacher Systems GmbH, ein erfahrener Microsoft-Partner für mittlere bis große IT-Umgebungen, bietet umfassende Dienstleistungen zur Optimierung von Microsoft 365- und Azure-Abonnements an. Das Unternehmen hilft seinen Kunden, die passenden Lizenzmodelle zu identifizieren und mögliche Einsparpotenziale zu nutzen. Dabei unterstützt Dacher Systems insbesondere bei komplexen Migrationen, beispielsweise der anstehenden Migration von Unternehmen zwischen 500 bis 3.000 Anwendern vom Microsoft Enterprise Agreement (EA) in das Cloud Solution Provider (CSP)-Modell.

Keine Verlängerung von EA-Verträgen unter 3.000 Anwendern!

Ab dem 1. Januar 2025 verlängert Microsoft Enterprise Agreements für Unternehmen mit weniger als 3.000 Anwendern nicht mehr. Diese Änderung betrifft insbesondere Firmen, deren EA-Verträge zwischen 2025 und 2027 auslaufen. Laufende EA-Verträge bleiben bis Ende des ersten Quartals 2025 unberührt, und indirekte Vereinbarungen sind vorerst nicht betroffen. Unternehmen in dieser Situation sollten frühzeitig eine Umstellung auf CSP oder MCA-E prüfen, um eine reibungslose Lizenzierung und kontinuierlichen Betrieb sicherzustellen.

Ein wesentlicher Bestandteil des Serviceangebots von Dacher Systems ist die strategische Beratung zur Auswahl des richtigen Vertragsmodells. Unternehmen, die ihre IT-Kosten langfristig optimieren möchten, können sich zu den Vorteilen einer CSP-Migration beraten lassen. Darüber hinaus begleitet Dacher Systems Unternehmen bei der Implementierung von Microsoft Cloud-Diensten, einschließlich individueller Anpassungen und technischer Integration in bestehende IT-Infrastrukturen. Mit fundierter Expertise als Microsoft-Partner steht Dacher Systems dem deutschen Mittelstand gerade bei der Umstellung von EA nach MCA-E oder CSP beratend zur Seite und hilft dabei, Microsoft-Dienste wie Azure optimal und wirtschaftlich sinnvoll zu nutzen.

