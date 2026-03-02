Miebach Schweiz verlegt Standort von Zug nach Zürich

Zürich, 26. Februar 2026. Miebach Schweiz verlegt zum 1. März 2026 seinen Standort von Zug nach Zürich. Mit dem Umzug in die führende Wirtschaftsmetropole der Schweiz schafft das Unternehmen optimale Voraussetzungen für weiteres Wachstum und eine noch engere Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern.

Ausschlaggebend für den Standortwechsel waren insbesondere die zentrale Lage in einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld, die hervorragende Erreichbarkeit sowie die unmittelbare Nähe zu wichtigen Kunden und Netzwerken. Der neue Standort in Zürich bietet ein modernes, zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld und stärkt die Leistungsfähigkeit der Schweizer Organisation nachhaltig.

Seit der Gründung des Schweizer Büros im Jahr 1985 in Zug hat sich Miebach kontinuierlich weiterentwickelt. Der Umzug nach Zürich ist ein konsequenter Schritt in dieser Entwicklung und unterstreicht den Anspruch, Kunden im Schweizer Markt mit leistungsstarken Projektteams ganzheitlich zu begleiten.

„Zürich bietet uns das Umfeld, das wir für unser weiteres Wachstum benötigen – fachlich wie personell“, sagt Volker Oschlies, Geschäftsführer von Miebach Consulting Schweiz. „Für unsere Kunden bedeutet das vor allem kurze Wege, eingespielte Projektteams und ein Umfeld, das exzellente Supply-Chain-Beratung langfristig unterstützt.“

Mit dem neuen Standort richtet Miebach Schweiz den Fokus klar auf die Zukunft: auf den weiteren Ausbau integrierter Supply-Chain-Beratungsleistungen sowie die durchgängige Begleitung von Supply-Chain-Transformationen, von der Strategie bis zur Umsetzung. Der Standortwechsel ist damit ein wichtiger Schritt zur weiteren Stärkung von Miebach als führender Supply-Chain-Partner in der Schweiz.

26 Büros. Vier Kontinente. Ein Fokus. Bei Miebach gestalten wir Supply-Chains für die Realität. Supply Chains, die sehen, denken und handeln können. Supply Chains, die sich anpassen, anstatt zu zerbrechen. Wir sind der Partner, der alle Kompetenzen innerhalb der Supply Chain miteinander verbindet – Strategie und Engineering, digital und global – von der Quick-Win-Optimierung bis hin zur Big-Win-Transformation. Über 50 Jahre Projekterfahrung gepaart mit unserem starken Wurzeln im Engineering ermöglichen es uns, Supply Chains zu entwickeln, die komplexe Zusammenhänge durchbrechen, jedes noch so kleine Detail betrachten, Innovationen inspirieren und Kreativität mit Logik verbinden. Welches Potenzial steckt in Ihrer Supply Chain?

Kontakt

Miebach Consulting GmbH

Wiebke Tillmanns

Rotfeder-Ring 7-9

60327 Frankfurt am Main

06927399236



https://www.miebach.com/de/de/

Bildquelle: Shutterstock