Mietwagen Rundreise Australien – Abenteuer pur

Australien in einer geführten Rundreise mit dem Mietwagen entdecken. Die Reise von Vietentours bietet fantastische Abenteuer am anderen Ende der Welt.

Neuss, 19.05.2021: Den Traum, einmal in “Down Under” gewesen zu sein, erfüllt Vietentours im Juli 2022 mit einer spektakulären 4-wöchigen Mietwagen-Rundreise durch Australien. Flug, Mietwagen, Übernachtungen in Cabins und Hotels, Frühstück, Abendessen, Eintrittsgelder u.v.m.: alles inklusive. Über 30 Jahre Erfahrung mit Reisen, Events und Incentives weltweit machen Petra und Wolfgang Vieten zu idealen Reisebegleitern. Dabei wird eine entspannte, familiäre Atmosphäre bei den Gruppenreisen von Vietentours nicht nur großgeschrieben, sondern gelebt.

Australienreise mit Zwischenstopp in Singapur

Schon bei der Anreise warten mit dem 3-tägigen Zwischenstopp in Singapur die ersten Highlights auf die Reisegäste: In dem 1887 im Kolonialstil erbauten Luxushotel Raffles genießen Sie den legendären Singapore Sling – Nachtmarkt, historische Altstadt und eine Seilbahnfahrt zum Mount Faber sind weitere Attraktionen. Individuelles Bummeln und Shoppen sind dabei jederzeit möglich. Den Kontinent Australien betreten die Vietentours-Gäste dann in Darwin, der Hauptstadt des australischen Bundesterritoriums Northern Territory.

Mit dem Mietwagen durch Australien – Highlights

Nachdem Darwin und Umgebung erkundet wurden, startet die Australien-Rundreise in der Gruppe – mit dem eigenen Mietwagen. Highlights der Tour: viele der schönsten australischen Nationalparks, Rock Art der Aborigines, Wandern auf Känguru-Pfaden, Bootstour durch die Mangroven, Baden im Naturpool, Daly Waters Pub in der Wüste, Ayers Rock, Sonnenuntergang an den Pebbles- Steinformationen – um nur einige der Sehenswürdigkeiten und Attraktionen der Mietwagen-Rundreise zu nennen. Australische Städte, wie Melbourne, Canberra und natürlich Sydney stehen ebenfalls auf dem Programm. Die Beschreibung der gesamten Australienreise findet der interessierte Leser auf der Website von Vietentours unter der Rubrik Australien.

Vietentours mit Sitz in Neuss bei Düsseldorf gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Sportreisen & Hospitality. Incentives, Gruppenreisen und Eventreisen in familiärer Atmosphäre sind eines der Markenzeichen von Vietentours.

