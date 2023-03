Mikrobiologe Prof. Dr. Jörg Overmann zum Sektionssprecher der Leibniz-Gemeinschaft gewählt

Am 16. März 2023 ist der Wissenschaftliche Direktor des Leibniz-Instituts DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen Jörg Overmann zum Sprecher der Sektion C – Lebenswissenschaften – der Leibniz-Gemeinschaft gewählt worden. Damit ist der renommierte Mikrobiologe gleichzeitig auch Mitglied des Präsidiums der Leibniz-Gemeinschaft.

Die Sektion C ist eine von fünf Sektionen der Leibniz-Gemeinschaft – mit 24 Instituten ist sie eine der beiden größten Sektionen. Im Jahr 2010 wurde Jörg Overmann Wissenschaftlicher Direktor der DSMZ und ordentlicher Professor für Mikrobiologie an der Technischen Universität Braunschweig. Am 23. November 2022 erhielt er den Wissenschaftspreis des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft „Forschung in Verantwortung“.

Die DSMZ ist das größte Bioressourcenzentren weltweit. Die Sammlung umfasst derzeit über 82.000 Bioressourcen.

