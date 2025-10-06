Mikulic Fahrschule Zürich lanciert Sicherheitstraining für Nachtfahrten

Sicher Auto fahren bei Dunkelheit, Blendung und Regen

Zürich, 03.10.2025 – Mit der Zeitumstellung beginnt in Zürich die gefährlichste Zeit des Jahres für Verkehrsteilnehmende: Dämmerung, frühe Dunkelheit und nasse Strassen. Die Fahrschule Zürich startet deshalb ein neues Trainingsprogramm, das sich auf sicheres Autofahren bei Nacht spezialisiert. Im Fokus stehen die Themen Nachtsicht, Probleme beim Autofahren in der Nacht sowie praktische Tipps, wie man sich gegen Blendung und schlechte Sicht wappnen kann.

Wachsende Unfallgefahr in der Dämmerung

Die Unfallstatistiken zeigen:

Im Kanton Zürich wurden 2023 über 16 000 Unfälle polizeilich registriert, darunter mehr als 500 Unfälle mit Fussgängerinnen und Fussgängern.

Besonders häufig passieren Kollisionen in der Dämmerung und Dunkelheit, wenn Fussgänger dunkle Kleidung tragen oder Velofahrende schlecht erkennbar sind. Schweizweit starben 2024 48 Fussgängerinnen und Fussgänger bei Verkehrsunfällen – ein Anstieg gegenüber 2023.

Ein wesentlicher Risikofaktor sind moderne LED- und Xenon-Scheinwerfer: Sie bieten zwar dem eigenen Fahrer hervorragende Sicht, verursachen aber im Gegenverkehr starke Blendung, die die Nachtsicht massiv beeinträchtigt.

Neues Fahrschul-Programm: „Sicher Auto fahren bei Nacht“

Die Mikulic Fahrschule Zürich reagiert mit einem gezielten Zusatztraining. Inhalte sind u. a.:

Nacht- und Regenfahrten mit praktischen Übungen in der Stadt

Sicher Auto fahren trotz Blendung – Techniken zur Blickführung und Orientierung

Geschwindigkeitsanpassung bei schlechter Sicht und nasser Fahrbahn

Probleme beim Autofahren in der Nacht erkennen und überwinden (z. B. eingeschränkte Nachtsicht, Müdigkeit)

Brille fürs Autofahren: Tipps zu entspiegelten Gläsern und wann eine Sehhilfe sinnvoll ist

Zitat der Mikulic Fahrschule Zürich

„Viele Autofahrende unterschätzen die Gefahren bei Dunkelheit. Blendung, Regen und eingeschränkte Nachtsicht machen das Autofahren deutlich anspruchsvoller. Mit unserem neuen Training wollen wir dafür sorgen, dass unsere Fahrschülerinnen und Fahrschüler – aber auch erfahrene Fahrer – lernen, in Zürich bei Nacht sicher Auto zu fahren“, erklärt Ivan Mikulic, Gründer der Fahrschule und Experte im Bereich Strassenverkehr.

Aufruf an alle Verkehrsteilnehmenden

Autofahrende: Geschwindigkeit reduzieren, Spiegel auf Abblendfunktion stellen, evtl. eine spezielle Brille fürs Autofahren verwenden.

Fussgänger & Velofahrer: Helle Kleidung und Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit.

Gemeinden & Städte: Bessere Beleuchtung an Fussgängerstreifen reduziert die Unfallgefahr.

Die Fahrschule Zürich bietet mit diesem Programm eine praxisnahe Lösung für ein wachsendes Problem: Mehr Sicherheit im Strassenverkehr – auch in den dunklen Monaten. Einen wesentlichen Beitrag leistet die Mikulic Fahrschule ausserdem mit ihren wöchentlichen VKU Zürich (Verkehrskunde Kursen) Darin wird eine Sensibilisierung auf die schlechten Sichtverhältnisse gefördert und eine entsprechende Handlung darauf abgeleitet um sicher im Strassenverkehr unterwegs zu sein. Das in der Theorie gelernte wird dann konsequent mit allen Fahrschülern in den Fahrstunden in Zürich umgesetzt und geübt.

Mehr Informationen über sicheres Autofahren bei Nacht erhälst Du auf unserer Website.

Die Mikulic Fahrschule Zürich begleitet Fahrschülerinnen und Fahrschüler seit 2002 sicher zum Führerausweis. Mit modernen Autos, erfahrenen Fahrlehrpersonen und Treffpunkten in ganz Zürich bieten wir flexible und praxisnahe Fahrstunden – vom VKU bis zu speziellen Trainings wie Nachtfahrten oder Intensivkursen.

Kontakt

Mikulic Fahrschule Zürich

Ivan Mikulic

Seestrasse 41

8002 Zürich

0787782010



https://autofahrschule-zuerich.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.