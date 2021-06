milch & zucker ist der Velocity Network Foundation beigetreten

Für die Zukunft vertrauenswürdiger Karrieredaten mithilfe von Blockchain-Technologie

Technologie ist ein Wettbewerbsfaktor in HR. Das ist der Antrieb für das Gießener Softwareunternehmen milch & zucker, das seit Jahren mit innovativen Lösungen für Recruiting-Prozesse und systematischem Employer Branding zu Deutschlands HR-Innovatoren gehört. Nun wurde ein weiterer Schritt in Richtung Technologie-Entwicklung getan. Durch die Anbindung an die weltweite Velocity Network Foundation arbeitet man an Blockchain-Technologie-Standards, um Einzelpersonen zu ermöglichen, Karrierenachweise sicher und einfach zu besitzen, zu verwalten und zu teilen.

Blockchain als omnifunktionaler Lebenslauf.

Einzelpersonen können berufliche Daten in digitale Zeugnisse umwandeln, die überprüfbar, sicher und global anwendbar sind. Diese Karrieredaten sollen sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen die Grundlage für einen sicheren, vollständigen, vertrauenswürdigen, unveränderlichen und jederzeit überprüfbaren Lebenslauf bilden.

Vorteile für Einzelpersonen und Organisationen gleichzeitig.

Neben schulischen und beruflichen Qualifikationen sollen auch für andere relevante Erfahrungen, wie Beförderungen, Jobwechsel, Nebenjobs, Seminare, E-Learning-Trainingsprogramme, Auslandseinsätze oder sonstige Erfahrungen, erfasst werden.

Arbeitgeber:innen, Bildungseinrichtungen oder behördliche Instanzen können so auf vertrauenswürdige, unveränderliche und überprüfbare Daten von Bewerber:innen, Kandidat:innen oder Mitarbeiter:innen zugreifen und kosteneffizient Einstellungsrisiken minimieren sowie die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben sicherstellen.

milch & zucker – das steht seit 1998 für E-Recruiting Software & Employer Branding.

Die BeeSite Recruiting Edition® ist made & hosted in Germany und jahrelanger Testsieger als “Bestes Bewerbermanagement-System für Konzerne”. Alle Employer-Branding-Maßnahmen – von EVP bis Kampagne – kommen aus einem Haus und die Recruiting-Plattform JobStairs.de besticht durch Flatrate-Modell und integrierte KI.

