Millimetergenauer Blechzuschnitt von Alufritze

Online etwas nach den eigenen Vorstellungen konfigurieren, ist heute keine Seltenheit mehr, selbst dann nicht, wenn es um präzise Zuschnitte von Blech geht. Alufritze macht die Fertigung nach Maß für seine Kunden auch online möglich und bietet hochpräzise Wasserstrahlzuschnitte in größter Genauigkeit. Dies ist nicht nur für Unternehmen im Maschinen- und Metallbau, sondern sogar für Privatkunden von Interesse.

Wie funktioniert der passgenaue Blechzuschnitt online?

Der Kunde kann bei Alufritze beispielsweise über einen der vielen verschiedenen Online-Konfigurationen die Länge und Breite des Blechs in Millimetern festlegen. Anschließend werden die runden oder rechteckigen Ausschnitte auf dem Blech exakt positioniert, zudem kann der Kunde Ausklinkungen in der von ihm gewünschten Größe an die Ränder des Bleches setzen.

Welche Blechzuschnitte kann der Kunde online konfigurieren?

Die Auswahl der Möglichkeiten für die Blechzuschnitte ist groß. So kann der Kunde folgende Zuschnitte einfach und bequem online konfigurieren:

– Einen rechteckigen Zuschnitt mit runden oder rechteckigen Ausschnitten

– Einen rechteckigen Zuschnitt

– Ein gleichschenkeliges Dreieck

– Ein rechtwinkliges Dreieck

– Eine Ronde

– Einen Halbkreis

– Einen Viertelkreis

– Einen Ring

– Einen rechteckigen Zuschnitt mit einem runden Ausschnitt.

– Einen rechteckigen Zuschnitt mit einem ebenfalls rechteckigen Ausschnitt.

– Ein Rechteck mit Bohrungen

Diese Auflistung zeigt jedoch noch nicht alles, was Alufritze seinen Kunden anbieten kann. Bei einem Zuschnitt zum Trapez und bei weiteren Konfigurationen ist die Planung bereits abgeschlossen und befindet sich in der Umsetzung.

Die Vorteile für den Kunden

Das passgenaue Zuschneiden von Blechen ist eine Materie, die für den Laien nur schwer verständlich ist. Die Blechkonfiguration online, wie sie Alufritze jetzt seinen Kunden anbieten kann, macht den Vorgang, wie Blech passgenau zugeschnitten werden kann, deutlich einfacher. Die Möglichkeiten zur Konfiguration, die Alufritze seinen Kunden zur Verfügung stellt, sind stets benutzerfreundlich und so gestaltet, dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Ein weiterer großer Vorteil besteht darin, dass der Kunde darüber hinaus sofort den Preis angezeigt bekommt und nicht erst darauf warten muss, bis er ein schriftliches Angebot bekommt.

Immer erreichbar

Online Blechzuschnitte konfigurieren sowie das Bestellen bei Alufritze ist nicht von Öffnungszeiten abhängig. Jeder Kunde kann bequem von seinem Schreibtisch aus mit den Konfiguratoren arbeiten. Alufritze bietet für private und gewerbliche Kunden die Möglichkeit, einen Blechzuschnitt nach Wunsch einfach und schnell zu konfigurieren.

Bei alufritze.de können sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen Blechzuschnitte nach Maß in kleinen und großen Mengen anfertigen lassen. Unser umfangreiches Angebot reicht vom Aluminium Riffelblech nach Maß oder in Riffelblech in fertigen Formaten über Aluminium Rohre und Bleche aus Edelstahl bis hin zu Zubehör wie Schrauben. Lassen Sie sich von unserem professionellen, millimetergenauen Blechzuschnitt und der umfangreichen Produktauswahl überzeugen. Sie brauchen ein Alu Riffelblech nach Maß für Ihre rutschfesten Treppenstufen? Sie suchen ein passendes Kaminblech als Brandschutz für Ihren Boden oder benötigen eine maßgeschneiderte Fensterbank, die ebenso dekorativ wie robust ist? Dann sind wir der perfekte Ansprechpartner für Sie. In unserem Online Shop erhalten Sie mit nur wenigen Klicks Ihren individuellen Blechzuschnitt mit eigenen Abmessungen. Wählen Sie einfach aus unseren umfangreichen Standardmaterialien, geben Sie die Länge und die Breite nach Ihren Wünschen ein und tragen Sie die benötigte Stückzahl ein. Zusätzlich können Sie zwischen verschiedenen Optionen wie Entgraten, Folierung oder der Zuschnittart wählen.

