MiNaGo e.V. „Coole Kids smart im Netz“ 2.0

Immer mehr Hilferufe erreichen den gemeinnützigen Verein #MiNaGo e.V., dass in Schulklassen Cybermobbing stattfindet und die Internetsucht bei Kindern steigt. Auch in den sozialen Medien gibt es besorgte Diskussionen, was mit der Jugend los sei. TikTok Trends fördern radikales Verhalten in Kinos.

Nicht zum ersten Mal spüren die Grunder*innen von #MiNaGo e.V., dass sie mit ihrem interaktiven Workbook „Coole Kids smart im Netz“ den Zahn der Zeit mehr als deutlich treffen. Sie setzen sich für mehr Aufklärung und Medienkompetenz an Schulen ein und wollen nicht nur für das Thema sensibilisieren, sondern es ist eher ein Wachrütteln um ein stärkeres Bewusstsein für einen sicheren und fairen Umgang der Kinder und Jugendlichen im Internet zu schaffen.

Gemeinsam mit dem Team des Digital Schutzpaket der Telekom

haben sie im Januar 2023 bereits eine zweite Auflage ihres Buches als Sonder-Edition herausgebracht, die an Schulklassen im Zusammenhang mit einem Workshop oder interaktiver Lesung gespendet wird.

Das Buch vermittelt den achtsamen Umgang mit sozialen Medien und fuhrt nicht nur die Kinder, sondern auch Eltern und Lehrer*innen spielerisch an alle relevanten Themen aus dem Kosmos der Online-Medien heran.

Durch unterhaltsame Übungen, coole Mitmachseiten, spannende Herausforderungen und informative Texte lernen Erwachsene und Kinder gemeinsam, worauf es beim Umgang mit den sozialen Medien ankommt.

Wir sind #MiNaGo e.V. i.G. und möchten mit unserem Verein für noch mehr Aufklärung sorgen. Bei uns sind die positiven Effekte der digitalen Medien im Fokus.

Gemeinsam mit Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen wollen wir proaktiv und präventiv arbeiten, um Cybermobbing und Hate-Speech entgegenzuwirken.

