MindManager: Ab sofort eine ganzheitliche Lösung für alle

Plattformübergreifende Zusammenarbeit auf Windows, Mac sowie über Microsoft Teams, das Web und Chromebook möglich

Alzenau, den 18. November 2021 – In einer Zeit, in der sich Unternehmen der neuen Realität des mobilen Arbeitens stellen und neue Wege der Teamarbeit finden müssen, passt sich MindManager® dem Wandel der Zeit an und macht mit neuen Anwendungen für Web und Chromebook eine nahtlose Zusammenarbeit aller Mitarbeiter möglich – unabhängig davon, wo sich diese befinden oder welche Plattform sie verwenden.

Angesichts der neuen Arbeitssituation sowie veränderter Arbeitsweisen kann MindManager mit seinem virtuellen Whiteboard zur Erfassung, Organisation und Weitergabe von Informationen Teams dabei helfen, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Mithilfe des cloudbasierten Co-Editings von MindManager können Teammitglieder plattformübergreifend zusammenarbeiten oder einzeln in Echtzeit Aktualisierungen an gemeinsam genutzten Dateien vornehmen. Neue Freigabefunktionen, die es den Benutzern ermöglichen, Teile eines Diagramms mit Teammitgliedern auszutauschen, machen es einfach, wichtige Inhalte in bestehenden oder neu erstellten Diagrammen wiederzuverwenden.

“Wir konzentrieren uns darauf, es den Anwendern so leicht wie möglich zu machen, auch in einer Remote-Work-Situation in Kontakt zu bleiben, damit sie die Ergebnisse erzielen können, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein”, sagte Blair Young, Senior Director Produkte bei MindManager. “MindManager dient den Teammitgliedern als virtuelles Whiteboard, auf dem sie ihre Gedanken, Ideen und Daten erfassen können. Dadurch werden sie in die Lage versetzt, die Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen, die für einen nachhaltigen Erfolg erforderlich sind. MindManager ist ein einzelnes Tool, dessen Anwendung sich über die Bereiche Konzipierung, Umsetzung, Automatisierung, Monitoring und Reporting erstreckt und das den Benutzern und Unternehmen höchste Flexibilität bietet.”

Neue Arbeitsweisen: MindManager unterstützt die gängigen Plattformen und gibt Teams die Freiheit selbst zu bestimmen, wie, wann und wo sie arbeiten möchten. Die Lösung bietet nun mehr als fünf verschiedene Produkte – je nach Bedarf für Windows, Mac und Teams sowie das Web und Chromebook möglich.

– NEU! MindManager Web: Einfach zu benutzen und einfach zugänglich über jeden gängigen Webbrowser

– NEU! MindManager Chromebook: Einfacher Zugriff über Chromebook-Desktop

– NEU! MindManager Mac Speicherorte: Unterstützung für OneDrive und SharePoint in MindManager Mac

Neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit: Die erweiterten Freigabefunktionen von MindManager helfen Teams, sich abzustimmen und auf Kurs zu bleiben.

– NEU! Plattformübergreifendes Co-Editing: Zusammenarbeit in Echtzeit in sicheren, cloudbasierten Co-Editing-Sitzungen. Diagramme können jederzeit auf jeder Plattform angezeigt und bearbeitet werden: unter Windows und Mac, in Microsoft Teams, auf Chromebooks oder im Web.

– NEU! Austauschen von Map-Parts: Inhalte lassen sich im Handumdrehen freigeben und wiederverwenden. Die Benutzer können ausgewählte Teile Ihrer Diagramme anderen Teammitgliedern senden, damit diese sie in anderen Diagrammen verwenden, bearbeiten und auch wieder zurücksenden können.

Neue Tools für Unternehmen: Die Bereitstellung von MindManager wird durch neue Verwaltungssteuerelemente vereinfacht, die es ermöglichen, bestimmte Funktionen in einem Unternehmen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die neue Zertifizierung nach SOC 2 Type 2 von MindManager gibt Unternehmen die Gewissheit, dass ihre Daten und ihre Privatsphäre geschützt sind.

Zu den weiteren Funktionen für Unternehmen gehören:

– Vollständiges Notfallwiederherstellungssystem mit automatisierter Ausfallsicherung

– Single Sign-on-Aktivierung (SSO) mit neuer Azure AD-Gruppenbereitstellung

– Lizenzverwaltung

– Ein Installationsprogramm für mehrere Sprachen

– Sprachauswahl durch den Nutzer

Die MindManager-Produktpalette bietet mit seinen Visualisierungswerkzeugen einzigartige Lösungen, die ein breites Spektrum globaler Anforderungen von Unternehmen jeder Größenordnung abdecken. Das Angebot umfasst:

MindManager Essentials: Die Web-Version von MindManager eignet sich für persönliche Projekte und zur Steigerung der Produktivität. Pläne lassen sich schneller und effizienter starten und Projekte von Anfang an zielgerichtet umsetzen, etwa indem integrierte Vorlagen und Themen genutzt werden. So lassen sich Maps in wenigen Augenblicken erstellen.

MindManager für Microsoft Teams: Diese Version kombiniert die visuelle Wirkungskraft von MindManager mit den leistungsstarken Kommunikationsfunktionen von Microsoft Teams. Man kann effektiver und produktiver arbeiten sowie geschäftsrelevante Informationen besser austauschen und organisieren. Auf diese Art und Weise lassen sich Teams für die nahtlose Zusammenarbeit und nachhaltigen Erfolg rüsten.

MindManager Professional: MindManager Professional bietet Einzelanwendern, Beratern und kleinen Teams die ganze Bandbreite der MindManager-Funktionen. Jeder kann arbeiten wann, wo und wie er will – unter Windows und Mac, auf einem Chromebook, im Web oder in Microsoft Teams. Damit entsteht ein neues Level an Produktivität. Unstrukturierte Ideen und Informationen lassen sich in durchführbare Pläne und Projekte umwandeln, was für eine neue Prozesstransparenz sorgt. MindManager Professional erweitert zudem die Möglichkeiten der Team- und Zusammenarbeit.

MindManager Enterprise: MindManager Enterprise bringt Effizienz und Produktivität in die Teamarbeit. MindManager Enterprise bietet alle Funktionen von MindManager Professional sowie die Vorteile unseres Unternehmensprogramms: Mengenlizenz-Rabatte, einen fest zugeordneten Account-Manager, umfassende Unternehmenssteuerelemente und optionale Beratungsleistungen.

Mit der Umstellung auf Abonnements wird MindManager weniger Wert auf die jährliche Versionseinführung legen, sondern vielmehr darauf, den Kunden regelmäßig Verbesserungen zu bieten. Neuheiten werden also in Zukunft nicht mehr bis zu großen Launch-Ankündigung zurückgehalten, sondern den Nutzern direkt zur Verfügung gestellt. Damit möchte MindManager seinen Anwendern stets die bestmögliche User Experience ermöglichen.

Die MindManager-Anwendungen für Windows, Web und Chromebook sind auf Englisch, Chinesisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Spanisch und Russisch verfügbar. Die MindManager-Anwendung für Mac ist auf Englisch, Französisch und Deutsch verfügbar.

Eine umfassende Liste aller Funktionen der einzelnen Produkte, Informationen zu der unbefristeten Abonnementangeboten sowie lokale Preisinformationen unter www.mindmanager.com/compare.

Weitere Informationen sowie eine alle Funktionen umfassende Testversion unter www.mindmanager.com/de/new.

Über MindManager

MindManager hilft Einzelpersonen, Teams und Unternehmen, ihre Arbeit schneller zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, indem es die Erfassung, Organisation und gemeinsame Nutzung von Daten vereinfacht. Durch die Umwandlung verstreuter Ideen und unstrukturierter Daten in dynamische visuelle Maps ermöglicht es MindManager den Anwendern, ihre Zeit, Arbeit und Welt besser zu verstehen und zu kontrollieren. Weltweit wählen Millionen von Anwendern MindManager, um Ideen zu sammeln, Projekte zu planen und auszuführen und Wissen zu vermitteln. MindManager gehört zum Anwendungsportfolio von Corel. Weitere Informationen finden Sie unter www.mindmanager.com

Corel-Produkte ermöglichen es Millionen von Wissensarbeitern auf der ganzen Welt, großartige Arbeit schneller zu erledigen. Mit einigen der bekanntesten Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die Möglichkeit, zu gestalten, zusammenzuarbeiten und beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Unser Erfolg wird durch das unerschütterliche Engagement getragen, ein breites Portfolio an innovativen Anwendungen – darunter CorelDRAW®, MindManager®, Parallels® und WinZip® – bereitzustellen, um Anwender zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Weitere Informationen zu Corel erhalten Sie unter www.corel.com

©2021 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Corel, MindManager, das MindManager-Logo, CorelDRAW und WinZip sind in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation. Parallels ist in Kanada, den USA und anderen Ländern eine Marke oder eingetragene Marke von Parallels International GmbH. Mac ist eine Marke von Apple Inc. Chromebook ist eine Marke von Google LLC. Alle anderen hier genannten Namen von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, alle Logos und alle eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken dienen lediglich dem Zwecke der Warenbezeichnung und verbleiben im ausschließlichen Eigentum der jeweiligen Besitzer. Die Nutzung von Marken, Namen, Logos oder anderen Informationen, Abbildungen oder Materialien Dritter stellt keine Unterstützung dieser Dritten dar. Wir verzichten auf jegliches Eigentumsrecht an solchen Informationen, Abbildungen, Materialien, Marken und Namen Dritter. Für Hinweise und Informationen zu den Patenten besuchen Sie bitte www.corel.com/patent

Firmenkontakt

Corel GmbH – Mindjet

Natalie Wenzelis

Siemensstraße 30

63755 Alzenau

06023 – 9645508

06023 – 9645-60

natalie.wenzelis@mindmanager.com

https://www.mindmanager.com/de/

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 66 92 22

089 60 66 92 23

alexandra.schmidt@schmidtkom.de

http://www.schmidtkom.de