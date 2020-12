MindManager auf der PM Welt @home

Schlüsselmodelle für die Visualisierung vor Projektbeginn

Alzenau, 2. Dezember 2020 – “Stark durch Kooperation!” lautet das Motto der PM Welt @home auf der sich auch Corel mit seiner Projektmanagement-Software MindManager präsentieren wird.

Gleich am Vormittag des ersten Veranstaltungstages wird Rainer Obesser in einem Webinar vorstellen, welche Rolle MindManager bei der visuellen Aufbereitung von Informationen spielen kann. “Strategien für den Erfolg: Schlüsselmodelle zur Visualisierung vor Projektbeginn” lautet der Titel seines Präsentationsslots am 8. Dezember, um 10.40 Uhr. Darin erfahren die Teilnehmer der PM Welt @home, wie einfach und gleichzeitig effektiv sich ein visuelles Tool wie MindManager einsetzen lässt, um Zusammenhänge und Abhängigkeiten darzustellen. Zur Sprache kommt dabei auch das besondere Format des Mindmappings, das ein ganzheitliches Betrachten komplexer Sachverhalte unterstützt sowie die Möglichkeit, Tabellenkalkulationen oder Gantt-Diagramme direkt aus dem Mapformat heraus zu nutzen.

Die PM Welt gehört zu den zentralen Events der deutschsprachigen Projektmanagement-Community; in diesem Jahr findet sie Corona-bedingt als digitaler Event statt. An drei verschiedenen Terminen zwischen Dezember 2020 und Februar 2021 lädt das Projektmagazin in ein virtuelles Kongress-Center ein, wo sich Projekt- und PMO-Manager bzw. PM-Verantwortliche nicht nur informieren, sondern auch virtuell, in entspannter Atmosphäre, zu aktuellen Themen und Herausforderungen austauschen können.

Als international aktives Softwareunternehmen ist auch Corel mit seiner führenden Visualisierungssoftware MindManager dabei. Wie schon in den zurückliegenden Jahren möchte man die Chance nutzen, mit Kunden und Interessenten zu sprechen – wenn diesmal auch nur im virtuellen Format.

Mehr Informationen und Anmeldung zur PMWelt @home: https://www.pmwelt.com/ticket

Über MindManager

MindManager vereinfacht das Sammeln, Organisieren und Teilen von Informationen und hilft dadurch Einzelanwendern, Teams und Unternehmen, ihre Arbeit schneller zu erledigen. MindManager stellt Ideen und unstrukturierte Daten in visuellen dynamischen Maps dar und sorgt somit für mehr Verständlichkeit und eine bessere Kontrolle des Zeit- und Arbeitsaufwands. Weltweit nutzen Millionen von Menschen MindManager zum Brainstormen, der Planung und Umsetzung von Projekten sowie der Kommunikation von Wissen und Informationen. MindManager ist Bestandteil der Produktpalette von Corel. Weitere Informationen auf www.mindmanager.com/de

Über Corel

Corel-Produkte ermöglichen es Millionen von Wissensarbeitern auf der ganzen Welt, großartige Arbeit schneller zu erledigen. Mit einigen der bekanntesten Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die Möglichkeit, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Unser Erfolg wird durch das unerschütterliche Engagement getragen, ein breites Portfolio an innovativen Anwendungen – darunter CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® und WinZip® – bereitzustellen, um Anwender zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Um mehr über Corel zu erfahren, besuchen Sie www.corel.com

© 2020 Corel Corporation. Corel, das Corel Logo, das Corel Ballon Logo, MindManager, das MindManager Logo, Mindjet, CorelDRAW,Snap und WinZip sind Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. ClearSlide ist eine eingetragene Marke von ClearSlide Inc. in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. Parallels ist eine Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Patente: www.corel.com/patent

Firmenkontakt

Corel GmbH – Mindjet

Pascale Winter

Siemensstraße 30

63755 Alzenau

06023 – 9645508

06023 – 9645-60

pascale.winter@mindjet.com

http://www.mindjet.de

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 66 92 22

089 60 66 92 23

alexandra.schmidt@schmidtkom.de

http://www.schmidtkom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.