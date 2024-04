Mindset Expertin Anna Harrison gewinnt Excellence Award als Rednerin …

… und wird damit Teil eines Weltrekords.

Kurz, knackig, prägnant: beim 17. „Internationalen Speaker Slam“ erzielte die Babelsbergerin Anna Harrison einen beachtlichen Erfolg. Nach New York, Wien, Hamburg, Stuttgart, Berlin und München, fand der Speaker Slam diesmal am 25. April 2024 in der Nähe von Frankfurt am Main, genauer in Mastershausen, statt. Auf zwei Bühnen konkurrierten 140 Menschen, aus über 18 Ländern, um die Begeisterung des Publikums. Die gescouteten Speaker hatten nur vier Minuten Zeit, um ihre Botschaft zu übermitteln. Dann verstummte das Mikrofon. Anna Harrison, Mindset Expertin, begeisterte mit Motivationsfaktor das Publikum. „Ihre erzählten Bilder bleiben im Kopf“, sagten Teilnehmer im Anschluss. Früher wurde sie auf Händen getragen, am Trapez durch die Lüfte geschwungen oder drehte Saltos auf den Bühnen des Varietés. Die Artistin studierte anschließend Psychologie und verzauberte beim Speaker Slam das Publikum. Ihre pointierten Fragen, „welche Medaillen möchtest Du im Leben gewinnen?“ an die Teilnehmer, sorgten für eine nachdenkliche Stimmung. Nicht jeder möchte bei Olympia auf dem Treppchen stehen, aber im realen Leben gibt es auch Medaillen zu gewinnen, und sei es ein erfolgreiches Business zu führen oder jeden Tag 15 min Sport zu machen. „Wir haben kein Kompetenzproblem, sondern ein Mindsetproblem.“ Mit ihrer Rede wurde Anna Harrison, als Topspeakerin im Bereich Personalpsychologie, direkt im Anschluss für eine Stage in New York gebucht. Berührt und begeistert für das in jedem von uns liegende Potenzial endete der Vortrag mit Feuerwerk.

Topspeaker für Mindset im Bereich Personalpsychologie

