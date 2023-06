Minimalistischstes WordCamp im Leipziger Ost-Passage Theater

Eine minimalistische Version des allseits beliebten und weltweit bekannten WordCamps der WordPress-Foundation startet am 01.07.2023 mit dem WordCamp Leipzig im Leipziger Ost-Passage Theater.

Das Ziel der Organisatoren ist es, ein lautes Hallo in die WordPress-Community und an alle an WordPress-Interessierten in Mitteldeutschland zu senden. Es kann ein digitales Tagesticket für den Veranstaltungstag für 9 € erworben werden.

Mit wenig viel erreichen!

WordCamps haben eine langjährige Tradition und werden immer von Freiwilligen aus der WordPress-Community organisiert. Das seit 2006 eingeführte Veranstaltungskonzept, entwickelt vom WordPress-Miterfinder Matt Mullenweg, der auch 2010 die WordPress-Foundation gründete, ist stark reglementiert und verfolgt vordergründig das Ziel, die an WordPress-Interessierten vom Anwender bis zum Profi zu vernetzen. Die Veranstaltung hat einen informellen Charakter, der die Teilnehmenden zum lockeren Austausch rundum Vorträge und Themen zum WordPress einlädt. Die Menge der weltweiten WordCamps ist ebenso wie die Durchführung und Ausgestaltung sehr verschieden. Dennoch steigt der Druck, vor allem in der deutschen WordPress-Community, mit jedem WordCamp, die Latte für das nächste noch höher zu legen.

Klein aber fein: Hohe Qualität trifft minimalste Kosten

Diesem Höher-Schneller-Weiter-Prinzip wollen die Organisatoren in Leipzig aus Gründen der Nachhaltigkeit bewusst entgegensteuern. Damit ist das WordCamp Leipzig eins der Pilotprojekte der WordPress Community, um alternative Konzepte für die globalen Events zu prüfen. Sowohl inhaltlich und finanziell stellt dieses WordCamp gleich zwei neue Rekorde auf. Zum einen wurde mit dem Ost-Passage Theater e. V. bewusst eine gemeinnützige Venue gefunden, die mit ihrem besonderen Charme und Ambiente in den kulturellen und internationalen Hotspot in Mitteldeutschland einlädt. Ebenso wie die Location ist auch die Liste der Speaker handverlesen. So beleuchtet Luisa Ohme zu Beginn der Veranstaltung in ihrem Vortrag die Vorteile, die das Content-Management-System WordPress bietet. Maja Benke geht auf die Barrierefreiheit von Webseiten ein, während Bettina Blawert einen Einblick in das aktuell diskutierte Thema Datenschutz & KI bietet. Mit Birgit Pauli-Haack liefert die vierte Speakerin einen Vortrag zu Gutenberg. Birgit ist eine aktive Mitwirkende des WordPress Projektes und arbeitet seit Jahren an der Weiterentwicklung der Software. Und damit ist der zweite Rekord bei Diversity im Verhältnis der weiblichen zu männlichen Vortragenden aufgestellt. Denn i.d.R. sind weibliche Vortragende in der WordPress-Community nach wie vor unterrepräsentiert.

Ein lautes Hallo in die WordPress-Community am 01.07.2023 in Leipzig

Gemeinsam mit dem Team des Ost-Passage Theater e. V., unterstützt und vertreten am Veranstaltungstag durch Christoph Bergerhausen, freuen sich die Organisatoren auf die zahlreichen Teilnehmenden, die vermutlich aus ganz Deutschland nach Leipzig anreisen. Als Veranstaltungssprache ist sowohl für Vorträge als auch weitere Inhalte deutsch gewählt. Das WordCamp Leipzig läuft von 09:30 bis 17:30 Uhr. Der Einlass startet 9 Uhr. Ein digitales Tagesticket für den Veranstaltungstag 01.07.2023 kann für 9 Euro erworben werden.

Hey, Willkommen lieber WordPressler und WordPresslerin,

wir haben hier etwas ganz Besonderes für dich: Ein Event, das Du nicht verpassen solltest! Es ist frisch, aufregend und anders. Ganz anders! Wir halten bewusst die Teilnehmerzahl klein, um eine intime Atmosphäre zu schaffen, bei der du die Möglichkeit hast, hautnah mit unseren Vortragenden und dem Organisationsteam in Kontakt zu treten.

