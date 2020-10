Mio MiVue C512 setzt neue Maßstäbe bei Dashcam-Einsteigermodellen

Markt Indersdorf, den 23. Oktober 2020 – Robuste Verarbeitung, hochwertige Aufnahmen dank moderner Echtglaslinse sowie ein günstiger Preis sind die drei Merkmale, die das neue Dashcam-Modell Mio MiVue C512 auszeichnen.

Mio MiVue C512 liefert qualitativ hochwertige Aufnahmen: Dank der Verwendung eines fortschrittlichen optischen 2M-Sensors in Kombination mit hochwertigen Echtglaslinsen liefert die Dashcam bei jedem Wetter klare Bilder. Ausgestattet mit einer F2.0 Blende sorgt die Mio MiVue C512 dafür, dass auch an bewölkten Tagen, im Herbstlicht oder beim Verlassen eines dunklen Tunnels der erforderliche Lichteinfall auf das Objektiv erfolgt. So wird sichergestellt, dass jedes Detail der Aufnahme scharf und klar aufgezeichnet wird.

Dank ihres weiten Sichtwinkels von 130° erfasst die Dashcam das Geschehen auf der Straße und am Straßenrand. Mit dem umfangreichen Echtzeit-Aufnahmekonto und der eigenen Software zeichnet die Mio MiVue C512 in Full HD 1080P-Auflösung auf. Die Erfassung von 30 Bildern pro Sekunde sorgt für ein ruhiges und glattes Bild in allen Details. Bei einem Unfall oder einem plötzlichen Fahrtrichtungswechsel registriert der integrierte 3-Achsen-G-Sensor alle Fahrzeugbewegungen und stellt sicher, dass die Daten nicht überschreiben werden.

Neben der hochwertigen Optik zeichnet sich die Mio C-Serie durch ihr klassisches Design aus. Aufgrund der einfachen Formen, die von den Vorgängermodellen des Herstellers bekannt sind, fügt sie sich unauffällig in den Fahrzeuginnenraum ein. Trotz ihrer geringen Größe verfügt die Mio MiVue C512 über ein praktisches Zwei-Zoll-Display, das eine komfortable Anzeige der zuvor aufgenommenen Strecke ermöglicht.

Mit der Mio MiVue C512 löst der Hersteller eines der häufigen Probleme bei kostengünstigen Dashcams, das mit der Wiedergabe von Aufzeichnungen auf anderen Geräten verbunden war: Dank des H.264-Standards, der vor allem von teuren Autokameramodellen bekannt ist, lässt sich das Video auf fast jedem Gerät abspielen. Zusätzlich speichert die Dashcam automatisch Aufnahmen im MP4-Format. Gleichzeitig stellt das Modell sicher, dass alle Filme nur wenig Platz auf der Speicherkarte beanspruchen und dabei die hohe Aufnahmequalität erhalten bleibt.

Die Mio MiVue C512 ist definitiv ein Gerät für diejenigen, die nach einer soliden und einfach zu bedienenden Technik suchen.

Das Gerät ist ab sofort für 62,5 Euro erhältlich bei Reichelt Elektronik GmbH & Co. KG.

Technische Daten

Display: 2″

Auflösung: Full HD 1080p/ 30 fps

Videosensor: 2M

Blende: F 2.0

Sichtwinkel: 130°

Aufzeichnungsformat: MP4 (H.264)

MiTAC Digital Technology Corp. (zuvor MiTAC International Corp.) ist ein führendes Unternehmen in der internationalen IKT-Industrie. Gegründet im Jahre 1982 ist es seit 1990 an der Taiwan Stock Exchange (TSE) notiert. Aufgrund globaler industrieller Trends sowie des Wachstums von Cloud Computing und Mobilgeräten wurde 2013 die MiTAC Holdings Corporation (MHC) durch einen Aktientausch aus der MiTAC Digital Technology Corp. ins Leben gerufen und an der TSE (3706) notiert, um ihre Kernkompetenz zu stärken.

Im Laufe der letzten 30 Jahre hat sich MiTAC zu einer multinationalen Organisation entwickelt, die Dienstleistungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Fertigung, Montage sowie Marketing und Lösungen anbietet und mit weltweit über 7.000 Mitarbeitern das gesamte Spektrum der elektronischen Produktionsdienstleistungen (EMS) abdeckt: Joint Development Management and Manufacturing (JDM), Original Design Manufacture (ODM), Original Equipment Manufacture (OEM) und Original Product Manufacture (OPM).

Kontakt

MiTAC Holdings Corp.

Lukasz Tetkowski

Wenhua 2nd Road, Guishan District 202

33383 Taoyuan City

886-3-3289000

stock@mic.com.tw

https://www.mio.com/de_de/

Bildquelle: MiTAC Digital Technology Corp.