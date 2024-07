Miro-Boards werden zu „intelligentem Canvas“

Zahlreiche neue Tools sollen Zusammenarbeit und Innovationskraft in Teams grundlegend verändern

San Francisco/Amsterdam, 17. Juli 2024 – Miro, der Workspace für Innovationen, launcht den „Intelligenten Canvas“. Mit dem Update stehen den über 70 Millionen Miro-Nutzern zahlreiche neue Features zur Verfügung. Die neuen Funktionen sollen die Zusammenarbeit für Teams weiter erleichtern und Unternehmen für alle Phasen ihres Innovationszyklus (Produkte und Services „entwerfen, entwickeln, entstehen lassen“) eine kohärente Plattform bieten. Miro bietet seinen Kunden damit noch mehr Möglichkeiten, unterstützt durch KI zusammenzuarbeiten und neue Ideen, Produkte und Services noch schneller zum Leben zu erwecken.

„Innovation braucht funktionsübergreifend zusammenarbeitende Teams, die sich auf die Lösung schwieriger, komplexer Probleme konzentrieren. Oft gerät Innovation ins Stocken, weil sie eine Menge Abstimmungsarbeit über viele verschiedene Anwendungen und Tools hinweg erfordert“, erklärt Jeff Chow, CPTO von Miro. „Wir haben den intelligenten Canvas gelauncht, um Entwicklungsprozesse weit über die Brainstorming-Phase hinaus zu unterstützen. Das Update kombiniert KI mit individuell gestaltbaren Workflows und liefert unseren Nutzern ein insgesamt intuitiveres, interaktiveres Erlebnis, um die Produktivität ihrer Teams zu steigern. Miro wird damit zum zentralen Hub, an dem sich Teams auf kritische Entscheidungen konzentrieren können, um neue Produkte und Dienstleistungen schneller als ihre Konkurrenten auf den Markt zu bringen.“

Die neuen Funktionen im Rahmen des intelligenten Canvas umfassen unter anderem:

-KI in jeder Phase des Innovationszyklus: Auf dem intelligenten Canvas steht Miro AI als kreativer Sparringspartner zur Verfügung und übernimmt zeitaufwändige Arbeitsschritte. Dazu zählen etwa:

-„KI-Kollegen“: Wird Expertise aus einer bestimmten Abteilung oder einfach eine frische Perspektive benötigt, übernimmt KI die Rolle eines virtuellen Kollegen und bringt das entsprechende fachliche Know-how direkt auf dem intelligenten Canvas mit ein. Miro-Nutzern stehen zunächst ein „Produktmanager“, ein „Agile Coach“ sowie ein „Produktmarketing-Experte“ bereit: Sie können auf Knopfdruck das Feedback des jeweiligen KI-Kollegen anfragen, der sich dann selbstständig im Board bewegt, fachliches Feedback gibt und neue Ideen liefert (erklärender Miniclip hier).

-„Miro AI“ ist jetzt direkt in der Toolbar verfügbar. Die generativen Funktionen helfen beim Erstellen von Inhalten wie Dokumenten, Diagrammen, User Stories und mehr direkt in Miro (Miniclip hier).

-„KI-Verknüpfungen“: Der intelligente Canvas selbst wird zum Prompt. Basierend auf den Inhalten des Canvas können Nutzer ihre Arbeit schnell strukturieren und analysieren, indem sie für ihre Teams entsprechende Verknüpfungen bzw. Buttons auf dem intelligenten Canvas hinterlegen.

Miro ist jetzt insgesamt einfacher und ansprechender gestaltet. Zudem bietet Miro Teams, die gemeinsam an Projekten auf ihrem intelligenten Canvas arbeiten, nun mehr Kontext. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

-„Diagrammmodus“: Für Nutzer, die in Miro komplexe Diagramme erstellen, passt sich der intelligente Canvas nun an die jeweilige Aufgabe an und bietet genau die Werkzeuge und Tools an, die gerade benötigt werden.

– „Bereiche“: Zudem gibt es nun ein kollektives Übersichtsmenü, in dem Teams sich und ihre Projekte logisch organisieren können. Nutzer können also einen zentralen Informationshub schaffen, der für jedes Teammitglied zugänglich ist.

Individuell gestaltbare Workflows zur Maximierung von Flexibilität. Mit dem neuen Canvas SDK von Miro können Teams benutzerdefinierte Workflows für alle Phasen des Innovationsprozesses erstellen, müssen nicht mehr zwischen Tabs wechseln und können so schneller und engmaschiger zusammenarbeiten. Beispiele für neue Funktionen sind intelligente Widgets und intelligente Vorlagen:

-Intelligente Widgets sind interaktive, datengesteuerte Komponenten, die miteinander kommunizieren, um Arbeitsprozesse miteinander zu verbinden, anzupassen und zu beschleunigen (Miniclip hier). Zu den ersten intelligenten Widgets gehören:

oPunktabstimmungen

oUmfragen

oPersonenlisten

oSchätzungen

oZähler

-Intelligente Vorlagen sind eine neue Art von Vorlagen, die nahtlos KI, Interaktivität und Integrationen vereinen, um Teams bei der gemeinsamen Arbeit zu unterstützen. Die ersten zwölf intelligenten Vorlagen von Miro umfassen:

oSprint-Planung

oRoadmapping

oRetrospektiven

oProduktplanung

oInnovationsraum

oOrganisatorische Planung

oProjektüberprüfung

oPlanung der Teamkapazität

oOptimierung der Cloud-Infrastruktur

oCustomer Journey Mapping

oBrainstorming zum Produktbriefing

oZusammenfassung von User Research

„Das Herzstück von Miro war schon immer ein unendlicher Canvas“, so Jeff Chow. „Wir freuen uns, unseren Nutzern mit dem intelligenten Canvas eine völlig neue Art und Weise der Zusammenarbeit für innovationsorientierte Teams anzubieten. Wir sind überzeugt, dass der Intelligente Canvas grundlegend verändert, wie Teams neue Produkte entwerfen, entwickeln und letztlich zur Marktreife bringen.“

Über Miro

Miro ist ein Workspace für Innovationen, der es verteilten Teams jeder Größe ermöglicht, das nächste „große Ding“ zu entwickeln. Der unendliche Canvas der Plattform ermöglicht es Teams, ansprechende Workshops und Meetings zu leiten, Produkte zu entwerfen, Ideen zu brainstormen und vieles mehr. Miro hat seinen Hauptsitz in San Francisco und Amsterdam und unterstützt bereits mehr als 70 Millionen Nutzer weltweit. Miro wurde 2011 gegründet und beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter in 12 Hubs auf der ganzen Welt. Mehr Informationen unter https://miro.com/de

