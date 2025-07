Mission-K 2025

Deutschlands interaktives Space und Defence Awareness-Meetup im stillgelegten AKW

Kalkar, 16. Juli 2025.

Am 9. und 10. September 2025 öffnet „Mission-K“ bereits zum zweiten Mal im stillgelegten Atomkraftwerk in Kalkar seine Pforten. Das Event etabliert sich als innovative Plattform um die Vernetzung der Weltraumwirtschaft mit den Bereichen Verteidigung, Engineering, Materialwirtschaft, IT, Beratung uvm. voranzutreiben. Inhaltlich unterstützt vom Weltraumkommando der Bundeswehr, bietet Mission-K interaktive Formate, konkrete Challenges und hochkarätige Vernetzung für alle, die an der Schnittstelle von Space und Defence zukunftsweisende Technologien gestalten möchten. Das Meetup bearbeitet an zwei Tagen sowohl Fragestellungen für Unternehmen, die gerade erst den Schritt in Richtung Weltraum planen, als auch die brennendsten Challenges im Bereich Weltraumverteidigung für Unternehmen mit bestehendem Fokus auf diesen Bereich.

Space Awareness Festival: Tag 1 – 9. September 2025

Der erste Veranstaltungstag beginnt mit Impulsvorträgen, Keynotes und dem „Space Awareness Festival“, einem gamifizierten Format mit sechs thematisch fokussierten Challenges, die von Grundlagen bis Top-Level-Strategien reichen. Teams mit Studierenden, Start-ups, Industrievertretern und Behörden arbeiten gemeinsam praxisnah und lösungsorientiert. Abends lädt das „First Contact Festival“ in die Spacebar mit DJ-Set, Games und informellem Austausch ein.

Space Security Challenges: Tag 2 – 10. September 2025

Am 10. September richtet sich der Fokus auf reale Problemstellungen aus dem Weltraum- und Verteidigungssektor, die sich inhaltlich von den Challenges des ersten Tages unterscheiden. Nach einer Einführung durch die Problem Owner aus dem Bereich Innovationsmanagement und Behörden (u.A. Weltraumkommando der Bundeswehr, Planungsamt der Bundeswehr, Space Innovation Hub, IAV) bearbeiten interdisziplinäre Teams u.a. folgende Aufgabenstellungen:

1. Echtzeit-Lage- und Intelligenzdaten für autonome Systeme

2. Tarnung und Täuschung für Assets im All

3. Satellitensteuerung ohne stationäres Kontrollzentrum

4. Automatisierte Space-Wargame-Engine

5. Hyperschallwaffen-Tracking

6. „Front Door“ – zentrale Schnittstelle für Innovationsnetzwerke

Die Herausforderungen werden von Expert:innen aus Industrie, KI-Design und Kommunikation moderiert. Abschließend präsentieren die Teams ihre Konzepte auf Deutschlands größter Pitch-Bühne im Kühlturm des stillgelegten AKW. Der Abend klingt mit dem „Mission Debrief Networking“ in der Spacebar aus.

Warum Mission-K wichtig ist

Mission-K schließt eine zentrale Lücke zwischen großen Publikums-Messen und spezialisierten Fachveranstaltungen, indem es Raumfahrt, Sicherheit, Technologie und Talente zusammenbringt. Gestützt durch reale Anforderungen des Weltraumkommandos, kombiniert Mission-K interaktive Workshops, Pitches und Networking – und verwandelt das historische AKW in eine Plattform für innovative Ideen und Allianzen.

Programm und Kontakte

– Termin: 9.-10. September 2025

– Ort: Stillgelegtes AKW / Messe- & Kongresszentrum Kalkar

– Teilnehmende: Industrie, Behörden, Studierende, Start-ups, Journalisten

– Formate: Keynotes, gamifizierte Challenges, Security Cases, Pitch-Bühne, Networking-Abende

Über Mission-K

Mission-K wurde gegründet, um Space & Defence sowohl greifbar als auch handlungsorientiert zu gestalten. Es fördert den Austausch zwischen etablierten Playern, Nachwuchstalenten und Unternehmen, die diesen Bereich erst für sich erschließen wollen. Mission-K treibt neue Partnerschaften voran und erhöht die Innovationsgeschwindigkeit. Die Veranstaltung wird inhaltlich unterstützt durch das Weltraumkommando der Bundeswehr sowie eine Vielzahl ausstellender Industrie- und Technologiepartner wie dem Automotive- und Defence Dienstleister IAV.

Für Journalisten:

Mission-K bietet ausgewählten Fachmedien Zugang zu Medienlounges, Hintergrundgesprächen mit Expert:innen und Interviewmöglichkeiten direkt vor Ort. Nutzen Sie die Gelegenheit, einen Einblick in die Bearbeitung konkreter Challenges zu erhalten und über exklusive Entwicklungen an der Schnittstelle Space und Defence zu berichten. Bitte registrieren Sie sich dafür auf der Webseite unter der Rubrik „Tickets“ mit Ihren Kontaktdaten.

Kontakt für Medienanfragen:

Alexander Kleinschmidt

Business-Missions UG

E-Mail: alexander.kleinschmidt@mission-k.de

Website: https://www.mission-k.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mission-k

