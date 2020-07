Mit ABSTAND dein Lieblingsplatz – Urlaub in Deutschlands märchenhafter Mitte

In der GrimmHeimat NordHessen gibt es viel Platz, um die Schönheit der unberührten Natur und die abwechslungsreichen Kulturlandschaften zu genießen – ideale Voraussetzungen für ein sicheres und abwechslungsreiches Reiseziel in Zeiten von Corona.

Unter dem Slogan #mitAbstand dein #Lieblingsplatz hat die GrimmHeimat NordHessen eine deutschlandweite Marketingkampagne ins Leben gerufen. Die Schwerpunkte der inhouse-entwickelten Kampagne liegen auf den Themen Aktivurlaub, Erlebnis und Entspannung sowie Natur- und Kulturgenuss. Nach Zeiten der Ungewissheit durch die pandemiebedingten Reisebeschränkungen ermutigt die GrimmHeimat NordHessen, auf den Spuren der Brüder Grimm die sagenhaften Orte rund um die bekannten Märchen wie “Dornröschen”, “Rapunzel” oder “Frau Holle” zu entdecken und die Region aktiv zu erkunden.

Das Herzstück der Kampagne bildet ein emotionaler Kampagnenfilm, der in Zusammenarbeit mit touristischen Partnern der Region entstanden ist: https://www.youtube.com/watch?v=sEm8hml8dc8. Das Video verzeichnete bereits über 350.000 Videoaufrufe (Stand 08.07.2020) und erreicht täglich mehrere tausend neue Zuschauer. Ergänzt wird die Videovermarktung durch Anzeigen in Magazinen wie Stern und Merian sowie Großflächenwerbung in den Ballungsräumen Rhein-Main und Rhein-Ruhr.

Dabei wirbt die Region mit gut ausgebauten Rad- und Wanderwegen und setzt vor allem auf die Weite der Natur und Raum zur Erholung. Eine sanfte Mittelgebirgslandschaft mit ausgedehnten Wäldern, weiten Wiesen, glitzernden Flüssen und Seen, durchzogen von idyllischen Burgen und Schlössern und märchenhaften Fachwerkstädten soll Touristen zum Verweilen oder zum aktiven Erkunden einladen.

Mehr Informationen zu Lieblingsplätzen in der GrimmHeimat NordHessen: www.grimmheimat.de/lieblingsplatz

Bildquelle: GrimmHeimat NordHessen

– Die GrimmHeimat NordHessen ist eine von 10 hessischen Destinationen

– Zusammenschluss aus den fünf nordhessischen Landkreisen und der Stadt Kassel

– Zentrale Lage mitten in Deutschland

– Jährlich circa 10 Millionen Urlauber und 50 Millionen Tagesgäste; circa eine Million Einwohner

– Überdurchschnittlich wachsende Besucherzahlen

– Schwerpunkt: Natur- und Kulturtourismus

– Millionenschwere Investitionen in Ausbau der touristischen Infrastruktur, in Wander- und Radwege sowie in die Produktentwicklung

– www.grimmheimat.de

