Mit Airnergy energiegeladen durch den Tag

Vitalisierte Atemluft: Der Kick für gesunde Zellen!

Wussten Sie, dass Atemluft unser Energielieferant Nr. 1 ist? Nicht Kohlenhydrate, Eiweiße, Vitamine oder Wasser, sondern Atemluft! Von dem, was wir einatmen, nutzen wir allerdings lediglich ein Viertel. Das lässt sich mit den Airnergy Atemsystemen deutlich optimieren. Ihre besondere Technik hilft uns dabei, Energie in Form von lebendiger Atemluft für den Tag aufzunehmen, zu erhalten und in der Nacht spürbar zu entspannen. Denn sie sorgen dafür, dass die Atemluft im Körper viel besser verwertet werden kann, um geistig und körperlich fit zu bleiben und degenerativen Erkrankungen vorzubeugen.

Die Ärzte Prof. Klaus Jung (verstorben) und Dr. Martin Geschwender erläutern in einem Interview, wie wichtig es ist, die Atemluft bestmöglich auszuschöpfen, um körperlich leistungsfähig zu bleiben und degenerativen Erkrankungen vorzubeugen. Auch wenn das Interview bereits vor längerer Zeit geführt wurde, sind die Aussagen der Experten bestätigt und heute aktueller denn je: Gesundheitsschädliche Umweltbedingungen, zunehmend sitzende Tätigkeit und Stress verlangen vermehrt nach moderner Gesundheits-Für- und -vorsorge sowie der dafür nötigen Eigenverantwortung. Hier geht es zum Interview: https://www.youtube.com/watch?v=Tv7ac9jbGsU

Das lässt sich durch die interessanten Ausführungen von Karl-Heinz Wickert untermauern, der bei mehr als 50.000 Menschen Vitalfelduntersuchungen mit Dunkelfeldmikroskopie gemacht hat. Anhand der Blutanalyse eines einzigen Bluttropfens wird offensichtlich, welchen großen Wert die Airnergy Atemsitzungen für Zellen und Blutbild haben. Es wird veranschaulicht, wie sich Zellatmung optimieren lässt und Zellen durch körpereigene Fähigkeiten vitalisiert werden können – eine grundlegende Maßnahme, sich vor Krankheiten zu schützen, tiefsitzenden Stress abzubauen und das Altern von innen zu bremsen. Hier geht es zum Film: https://youtu.be/1qNqu_213EY?si=37ZlBapioObDk6MN

Die Airnergy Atemsysteme, die heute zum Beispiel mit den Atmungsgeräten „Little Atmos Plus“ für den privaten Gebrauch und „Professional Plus“ für die Anwendung in Medizin und Gewerbe zur Verfügung stehen, sind tausendfach bewährt und ausgereift. „Airnergy besteht jetzt 25 Jahre – eine lange Zeit, in der wir enorme Erfahrungen durch millionenfache Einzelanwendungen weltweit sammeln konnten und wissen, wie wirksam unser ganzheitlicher Ansatz für die Gesundheit ist, um Zellen gesund zu erhalten und so stets neu zu bilden“, so Guido Bierther, Gründer und Geschäftsführer der Airnergy International GmbH, Hennef.

„Im Unterschied zu bisherigen Methoden und Medizingeräten ionisieren wir nicht und ergänzen weder Sauerstoff noch Ozon“, fährt er fort. „Mit der Airnergy Methode optimieren wir die Verwertung, also den Wirkungsgrad, unserer Atemluft. Das geschieht, indem wir durch diese einzigartige Technologie nach dem Vorbild der Natur lebendige Atemluft sofort für Körperzellen und damit für die ganzheitliche Gesundheit und Gesundung verfügbar machen, und zwar an nahezu jedem Ort der Welt.“

Airnergy vertreibt weltweit Gesundheitstechnologie, u.a. Atemluft-Vitalisatoren zur Verbesserung der Sauerstoffverwertung auf Zellebene im menschlichen Organismus. Die Geräte werden eingesetzt zur Therapie, Prävention, Regulation, Regeneration und Leistungssteigerung.

Firmenkontakt

Airnergy International GmbH

Guido Bierther

Wehrstraße 24-26

53773 Hennef

+49 (0) 2242 – 9330-0



http://www.airnergy.com

Pressekontakt

PR KOMPAKT

Petra Müller

Virchowstr. 34

41464 euss

02131 81066



http://www.prkompakt.de

Bildquelle: Airnergy International GmbH, Hennef