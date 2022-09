Mit Calluna Herbstlavendel von Gardengirls den Sommer verlängern

Heide so traumhaft wie ein sommerliches Lavendelfeld

Endlich Sommer! Die Sonne strahlt gnadenlos vom Himmel, wir genießen die warmen Strahlen auf der Haut und die Laune steigt. Im Sommer sind wir aktiver, mehr an der frischen Luft und es gibt den verdienten Strandurlaub im Süden. Doch wie jedes Jahr ist das schöne Sommergefühl wieder viel zu schnell vorbei. Mit der Knospenheide Herbstlavendel von Gardengirls wird dieses Sommergefühl schnell und einfach verlängert.

Was macht die Calluna Herbstlavendel so besonders? Während herkömmlicher Lavendel spätestens Anfang August verblüht, verbreitet Herbstlavendel noch bis weit in den November hinein Freude. Das ist vor allem der langen Blühdauer zuzuschreiben. Die blaue Blüte sorgt für ein mediterranes Flair und bringt Urlaubsstimmung in den Garten, auf die Terrasse und auf den Balkon.

Ganz gleich ob zum täglichen gemeinsamen Essen oder zu einem anderen besonderen Anlass – Herbstlavendel lässt sich ideal in eine auffällige, sommerliche Tischdekoration integrieren. Die Knospenheide ist dabei leicht mit unterschiedlichen Stoffen und Materialen zu kombinieren. Wie Sackleinen, die für eine rustikale Tischdekoration immer eine gute Entscheidung ist. Dazu passen auch Holzelemente, Juteschnur oder Spitzenbänder. Die Vielseitigkeit von Herbstlavendel ist keine Grenze gesetzt. Die Triebe lassen sich beispielweise sehr gut zu kleinen Kränzen binden. Da sich die Knospenheide außerdem noch gut trocknen lässt, bringt sie lange Freude an der außergewöhnlichen Dekoration.

Herbstlavendel zeigt sich absolut pflegeleicht. Sie braucht im Herbst in Töpfen oder Kübeln nicht gedüngt werden und hat einen moderaten Wasserbedarf. So strahlt die Laubfarbe sehr lange bis in den Winter hinein. Weitere Merkmale der Knospenheide sind heimisch, sehr winterhart und widerstandsfähig – wer die Knospenheide Herbstlavendel also nach der Blüte zurückschneidet, erfreut sich jedes Jahr im Herbst daran.

