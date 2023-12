Mit CAMPING-CAR PARK im Wohnmobil unterwegs zu jeder Jahreszeit

– abwechslungsreiche Reisen in ganz unterschiedliche Regionen

– Stellplätze virtuell besichtigen und online buchen

– ganzjährig geöffnet

Unterwegs sein mit dem Wohnmobil: das macht zu jeder Jahreszeit viel Spaß. Und egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, auf den komfortabel ausgestatteten Wohnmobilstellplätzen von CAMPING-CAR PARK ist es immer ein Genuss. Wer jetzt schon seine Reisen für das Jahr 2024 planen will, findet immer einen Platz, auch und gerade in den attraktivsten Regionen Europas. Das Schöne daran ist, dass sich diese Plätze und auch ihre Umgebung nicht nur vorab virtuell in der App von CAMPING-CAR PARK besichtigen lassen. Mobile Camper können sie auch reservieren und damit sicher sein, dass sie an ihrem Wunschziel sicher und legal übernachten können. Außerdem ist eine Ankunft und Abreise zu jeder Tageszeit möglich, weil diese Plätze vollautomatisch funktionieren. Natürlich haben diese Stellplätze ganzjährig geöffnet.

Im Frühjahr bietet sich ein Ausflug in Richtung Süden an. Was liegt da näher als das wunderschöne Tal der Ardeche? In St-Martin-d“Ardeche, am südlichen Ende des Naturparks, finden mobile Camper einen schön gelegenen und ruhigen Wohnmobilstellplatz von CAMPING-CAR PARK mit geräumigen Parzellen und allen Annehmlichkeiten. Von hier aus können Aktive schöne Wanderungen unternehmen oder die Annehmlichkeiten des kleinen Ortes genießen. Besonderes Highlight ist eine Paddeltour durch die tiefe Schlucht der Ardeche.

Entspannter Sommer am Meer

Im Sommer lockt das Meer. Ein besonders schönes Ziel am Atlantik ist Saint-Vincent-sur-Jard, direkt gegenüber der Ile-de-Re. Auch hier können Camper auf einem gut gelegenen Wohnmobilstellplatz von CAMPING-CAR PARK ihren Urlaub verbringen. Direkt am langen Strand von Goulet gibt es hier alles, was man braucht. Die vielen anderen Strände der Umgebung laden zum Baden und Spazierengehen ein und auch Angler kommen am wilden Atlantik voll auf ihre Kosten.

Im Herbst ist die Region Grand Est ein Muss. Zwar kann man hier das ganze Jahr über Spitzenweine probieren, im Herbst aber kommt noch der Beaujolais nouveau dazu. Wunderschöne Wanderungen durch herbstlich bunte Landschaften oder Fahrradtouren entlang der Rhone sind ebenfalls ein Genuss. Das Basisquartier hierfür kann der Stellplatz von CAMPING-CAR PARK in Luneville sein. Hier lässt sich nicht nur der Herbst genießen, sondern auch noch ein imposantes Schloss besichtigen, was bei schmuddeligem Herbstwetter durchaus eine Alternative ist.

Ski in den Pyrenäen

Im Winter bietet sich interessierten Wintersportlern eine Alternative zu den vielfach überlaufenen Skigebieten in den Alpen: die Pyrenäen. In Pierrefitte Nestalas lässt sich die Wohnmobilreise mit einem Ausflug auf die Skipiste verbinden. Ob Langlauf, Rodeln, Schneeschuhwanderungen oder Hundeschlittenfahrten, auch anderen winterlichen Vergnügungen steht hier nichts im Wege.

CAMPING-CAR PARK bietet auf seiner Website übrigens viele Tourenvorschläge für mobile Camper, die die Schönheiten der Regionen mit dem Komfort der Wohnmobilstellplätze von CAMPING-CAR PARK verbinden. Es ist kein Problem, auf einer Tour durch Frankreich in jeder der wunderschönen Regionen einen passenden und bequemen Platz zu finden. Alle Informationen dazu gibt es gebündelt auf der Website unter www.campingcarpark.com und in der App von CAMPING-CAR PARK.

Über Camping-Car Park

CAMPING-CAR PARK ist das führende europäische Wohnmobilstellplatz und Campingplatz Netzwerk. Gegründet hat das Unternehmen im Jahr 2011 das Ehepaar Laurent Morice und Corinne Bruel. Sie sind ausgewiesene Experten für die touristische Entwicklung von ländlichen Regionen. Heute zählt das Netzwerk bereits 500 Wohnmobilstellplätze in Europa.

Plätze von CAMPING-CAR PARK zeichnen sich durch eine attraktive Lage in der Nähe von Stadtzentren, Stränden oder Geschäften aus. Sie bieten das ganze Jahr über rund um die Uhr sicheren Zugang zu allen Services.

Mehr als die Hälfte der derzeit 610.000 in Frankreich zugelassenen Freizeitfahrzeuge haben bereits einen Stellplatz von CAMPING-CAR PARK besucht. Das Unternehmen wächst stetig und wird im Jahr 2024 voraussichtlich 150 weitere Wohnmobilstellplätze in Europa eröffnen. Neben Frankreich gibt es Plätze in Portugal, Spanien, Belgien und kurz vor Weihnachten auch in Deutschland. Fast acht Prozent der 838.000 deutschen Wohnmobile haben ebenfalls bereits auf einem solchen Platz einen Stop eingelegt.

