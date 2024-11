Mit Comics zu Hirnverständnis

Band 1 & 2 der neuen „HIRNCOMIC“ – Reihe jetzt erhältlich

Hirnverständnis mit Spaß für Jugendliche und deren Eltern, für Lehrer und Erzieher und sogar für Therapeuten, Coaches und Berater: In den HIRNCOMICS von Wahrnehmungspsychologin Sarah Weitnaher findet jeder spannende neue Informationen über das Organ, das unser Leben und unsere Vorstellung von der Welt am meisten prägt – und verzerrt.

Wie real ist das, was wir wahrnehmen? „Gar nicht“, sagt Autorin und Wahrnehmungspsychologin Sarah Weitnauer, und macht mit ihren Sachcomics über das Hirn Lust darauf, das eigene Bild der Wirklichkeit und seine Entstehung genauer zu durchleuchten. Die Heroes ihrer Comic-Reihe sind Cerebri, das freilaufende Hirn, und Sarah, die Wahrnehmungspsychologin. Wer die Beiden auf ihren Alltagsabenteuern und historischen Exkursen begleitet, lernt mühelos und unterhaltsam, die Funktionsweise unserer Sinne und unseres Gehirns besser zu verstehen. Dabei wird klar, wie begrenzt – und oft verzerrt – unsere Wahrnehmung von der Welt doch ist. Gefahr erkennt, Gefahr – zumindest teilweise – gebannt. Denn, wie die Comic-Sarah sagt „Je mehr du wahrnimmst, umso bessere Entscheidungen kannst du treffen.“ Und je besser man sein Gehirn versteht, desto besser und bewusster kann man sein Leben gestalten.

Die beiden liebevoll ausgestalteten Charaktere Cerebri und Sarah erforschen auch andere Kulturen und deren Sprache, um zu zeigen, in welcher Form sogar kollektive Erfahrungen oder Worte das Verständnis der Realität unbewusst mitbeeinflussen. So tragen die Hirncomics ganz nebenbei dazu bei, das Miteinander in einer multikulturellen Gesellschaft zu erleichtern.

Bisher erschienen sind Band 1 „Der Wahrnehmung auf der Spur“ und Band 2 „Die Filter der Wahrnehmung“, beide liebevoll illustriert von Lea Hümbs. Band 3 erscheint in Kürze.

Alle Bände sind bei Amazon zum Preis von 15,94 Euro erhältlich.

Sarah Weitnauer hat BWL und Psychologie studiert. Mit ihrem Unternehmen PSYKETING berät bzw. schult sie Unternehmen und Agenturen in Neuromarketing, hält Vorträge auf allen großen Online-Marketing-Events und überprüft Websites und Online-Shops daraufhin, ob alle wichtigen Erkenntnisse der Wahrnehmungspsychologie berücksichtigt wurden – für maximalen Erfolg. Ihr im Jahr 2022 veröffentlichtes Buch „Psyketing – Kundenhirne verstehen, Umsatz erhöhen“ erschien im März 2024 in einer Neuauflage.

