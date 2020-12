Mit Datenanalysen gegen die Abholzung des Regenwaldes

Hitachi Vantara und Rainforest Connection analysieren akustische Umweltdaten aus Baumkronen, um illegale Abholzung vorherzusagen und zu verhindern und dadurch Bäume und Tiere zu schützen

Dreieich/ Santa Clara (Kalifornien), 18. Dezember – Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für digitale Infrastruktur und Lösungen, hat gemeinsam mit der gemeinnützigen Rainforest Connection eine Lösung entwickelt, die akustische Umweltdaten zur Vorhersage von illegaler Abholzung der Regenwälder verwendet.

Alle zwei Sekunden wird weltweit eine Regenwaldfläche von der Größe eines Fußballfeldes zerstört. Das führt jedes Jahr zum Aussterben von Hunderten von Tier- und Pflanzenarten, trägt zu Dürren bei und bedroht Eingeborenenreservate auf mehreren Kontinenten. Die Entwaldung ist für zehn Prozent(1) aller weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich und trägt damit massiv zur globalen Erwärmung bei. Dabei sind 90 Prozent der Entwaldung auf illegalen Holzeinschlag zurückzuführen.

Die Rainforest Connection baut so genannte “Guardians” (Wächter), die hoch in den Baumkronen installiert werden und in Echtzeit akustische Daten aus dem Regenwald sammeln. In der Vergangenheit wurden die Daten dieser Guardians verwendet, um Geräusche von Kettensägen zu erkennen und Waldhüter zu entsenden, um illegale Holzfäller zu vertreiben. Diese Vorgehensweise hat sich als äußerst effektiv erwiesen, aber leider treffen die Waldhüter häufig erst dann ein, wenn bereits Bäume verloren gegangen sind. Mit Lumada Data Analytics von Hitachi Vantara ist es jetzt möglich, das “Grundrauschen” des Regenwaldes zu erkennen und Anomalien wie die Geräusche von Kettensägen, Gewehrschüsse oder Lastwagen zu identifizieren. Auf diese Weise kann die Rainforest Connection illegale Aktivitäten vorhersagen und nicht nur aufdecken. Waldhüter können geschickt werden, bevor es zu illegalen Abholzungen kommt.

Die Lösung von Hitachi Vantara verwendet benutzerdefinierte Algorithmen, die die akustische Grundaktivität im Wald definieren und dann Anomalien zu diesem Muster identifizieren. Bevor die Kettensäge angesetzt wird, suchen Holzfäller die entsprechenden Stellen ab. Wenn ein solcher Scout in den Bereich des Guardians eindringt, ändern sich die akustischen Signaturen der Tiere – und genau das kann nun zum ersten Mal erkannt werden.

Mit den früheren Erkennungsmöglichkeiten, die Hitachi Vantara bietet, kann die Rainforest Connection noch mehr Bäume und Tiere retten und die natürliche Kohlenstoffspeicherung bewahren.

“Die Projekte mit Hitachi Vantara sind für die Rainforest Connection wegweisend”, kommentiert Topher White, CEO der Rainforest Connection. “Wir können unsere Aktivitäten ausweiten und den Waldhütern klarere Informationen geben, wann mit Abholzungsaktionen zu rechnen ist.”

(1) https://www.rainforest-alliance.org/articles/relationship-between-deforestation-climate-change

Rainforest Connection

Die Rainforest Connection (RFCx) hat das weltweit erste, skalierbare Echtzeit-Überwachungssystem zum Schutz und zur Untersuchung abgelegener Ökosysteme geschaffen. Im Gegensatz zu visuell basierten Verfolgungssystemen (wie Drohnen oder Satelliten) stützt sich der RFCx-Ansatz auf akustische Sensoren (RFCx Guardians), die die Klanglandschaft des Ökosystems an ausgewählten Orten 365 Tage im Jahr überwachen. Mit über sechs Jahren Erfahrung in der Arbeit in Regenwäldern auf der ganzen Welt wirkt die RFCx-Technologie wie ein Kraftverstärker, der einen Großteil der Überwachungs- und Analysearbeit zu einem Bruchteil der Kosten übernimmt. Die RFCx-Technologie macht Fortschritte durch ein umfassendes Programm zur Überwachung der biologischen Vielfalt, das es den lokalen Partnern ermöglicht, die Fortschritte bei der Wiederherstellung und Erholung von Wildtieren durch Prinzipien des adaptiven Managements zu messen. Die Tonaufnahmen, die von den Online-RFCx Guardians gesammelt werden, können alles erkennen und analysieren, von illegalen Aktivitäten bis hin zu Primaten, Vögeln, Fröschen, Insekten, Fledermäusen und zahllosen anderen Organismengruppen. Akustische Daten sind extrem reich an Informationen über den Aufbau eines Ökosystems. Die RFCx-Überwachungsplattform ist in der Lage, CNN-Modelle für die Analyse zu erstellen.

Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd., unterstützt Unternehmen bei der Digitalen Transformation von dem, was jetzt ist, zu dem, was als nächstes kommt. In Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Kunden setzen wir unsere industriellen und digitalen Fähigkeiten ein, um das Beste aus Daten und Anwendungen herauszuholen. Dies kommt sowohl dem einzelnen Unternehmen als auch der Gesellschaft zugute. Mehr als 80 Prozent der Fortune 100-Unternehmen vertrauen Hitachi Vantara bei der Erschließung neuer Einnahmequellen, der Generierung von Wettbewerbsvorteilen, der Senkung von Kosten, der Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Schaffung von sozialem und ökologischem Mehrwert. Besuchen Sie uns unter www.hitachivantara.com

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) mit Hauptsitz in Tokio, Japan, konzentriert sich auf das Social Innovation Business und kombiniert dazu seine Operational Technology, Information Technology und Produkte. Im Geschäftsjahr 2019 (das am 31. März 2020 endete) betrug der konsolidierte Umsatz des Unternehmens insgesamt 8.767,2 Milliarden Yen (80,4 Milliarden US-Dollar), wobei das Unternehmen weltweit rund 301.000 Mitarbeiter beschäftigt. Hitachi liefert mit Lumada digitale Lösungen in den fünf Bereichen Mobility, Smart Life, Industry, Energy und IT, um den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wert seiner Kunden zu steigern. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie unter http://www.hitachi.com

Firmenkontakt

Hitachi Vantara GmbH

Bastiaan van Amstel

Im Steingrund 10

63303 Dreieich-Buchschlag

06103 – 804-0

Bastiaan.vanAmstel@HitachiVantara.com

https://www.hitachivantara.com/de-de/home.html

Pressekontakt

Public Footprint GmbH

Thomas Schumacher

Mendelssohnstr. 9

51375 Leverkusen

0214 8309 7790

schumacher@public-footprint.de

http://www.public-footprint.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.