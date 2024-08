Mit dem Tretroller Spenden sammeln

Über 800 Straßenkilometer und 4.000 Höhenmeter ohne Motorhilfe für einen guten Zweck

Rollern für einen guten Zweck: Mit ihrem Charity-Projekt MoveOnTour machen sich Kathrin und Thomas Zimber ab dem 22. August auf Tretrollern auf den Weg quer durch die Republik. Ohne Motorunterstützung wollen sie bis zum 7. September die B3, eine der längsten Bundesstraßen Deutschlands, von Norden nach Süden durchqueren. Mit im Gepäck: 50 Tretroller, die an verschiedenen Stationen der Tour von Initiativen vor Ort kostenlos für eigene Aktionen und zum Spendensammeln genutzt werden können. Los geht“s in Hamburg, nach 840 Kilometern und rund 4.000 Höhenmetern soll die MoveOnTour in Weil-Otterbach an der Schweizer Grenze enden.

Ziel der Aktion ist es, 10.000 Euro an Spendengeldern zu sammeln. Von diesem Geld werden 20 Tretroller gekauft, die dem Rehaklinikum Bad Säckingen gespendet werden, um deren Therapieangebot mit den Tretrollern zu erweitern. Überschüssige Spendengelder gehen an die BNI Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die sich für Ausbildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen engagiert.

Darüber hinaus können Vereine und Initiativen oder auch Schulen entlang der Strecke die Tretroller kostenlos für eigene Aktionen nutzen. „Tretroller sind ein großartiges Fortbewegungsmittel, das Spaß macht und gleichzeitig die Gesundheit und Mobilität fördert. Wir möchten gern dazu beitragen, dass mehr Menschen dieses Fortbewegungsmittel kennenlernen“, erklärt Thomas Zimber.

Mit seiner Frau Kathrin hat er fleißig trainiert, um die Strapazen der 14-tägigen Reise gut zu überstehen. Ihre Tour kann im Blog über die eigene Webseite sowie auf Facebook verfolgt werden. Erste Station ist am 22. August der Hamburger Segel-Club. Dort kann man gegen eine kleine Spende mit dem Tretroller eine Runde um die Außenalster fahren. Die Strecke ist rund 7 Kilometer lang und leicht zu schaffen.

Alle Stationen auf einen Blick:

22. August Hamburg: Tretrollern um die Außenalster für ein Inklusionsprojekt des Hamburger Segel-Clubs

23. August Celle, Möbelhaus Wallach: Aktionstag mit Tretroller-Parcours zugunsten des örtlichen DRK und Tierschutzvereins

24. August Hannover, spontaner Treff am NDR-Funkhaus am Maschsee, durch Tretroller Community auf Facebook.

25. August Einbeck

26. August Göttingen

27. August Kassel: Aktionstag mit dem Kinderspielmobil Rote Rübe. Der Erlös geht an das Kochbike.

28. August Bad Zwesten

29. August Marburg

30. August Bad Nauheim

31. August Darmstadt, Roll dich Fit in der Fußgängerzone „Riegerplatz“. Der Erlös geht an das Kinder- und Jugendhospizverein Darmstadt e.V.

1. September Heidelberg: Gemeinsame Aktionen mit den BNI-Unternehmerteams Ritter und Himmelsleiter. Rampenfest bei Pape Transport und Umzüge. Der Erlös geht das das KiTZ-Heidelberg

2. September Durlach

3. September Baden-Baden

4. September Offenburg

5. September Freiburg

6. September Hügelheim: Aktionstag mit Bratwurst und Tretroller-Spritztour bei der Inklusionsmannschaft der Sportfreunde Hügelheim. Hier soll es dank Spenden künftig barrierefreie Duschen geben.

7. September Weil am Rhein: Ankunft und Abschlussfest im Innenhof des Einkaufszentrums INSEL.

Move on Tour im Web und auf Social Media:

https://moveontour.de

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/MarkgraeflerRollertouren

https://www.facebook.com/Zimber.Kathrin

https://www.facebook.com/thomas.zimber

Instagram:

Tretroller_paradies

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/tretrollerparadies

https://www.linkedin.com/in/kathrin-zimber/

linkedin.com/in/thomas-zimber-09b91b125

TikTok:

@move_on_tour

Agentur für PR und Öffentlichkeitsarbeit: Wir machen Unternehmen bekannter und interessanter – für neue Kunden und Mitarbeiter.

Kontakt

Goldmund Kommunikation

Carola Battistini-Goldmund

Heiligenseestraße 184a

13503 Berlin

030 25297515



https://www.goldmund-kommunikation.de

Bildquelle: @privat