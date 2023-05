Mit der DOCBOX® auf direktem Weg ins DATEV-Rechenzentrum

Belegbilder-, Rechnungsdaten- und Buchungsdatenservice

Die DATEV-Schnittstelle im DOCBOX®-Export-Modul ermöglicht die Integration der DATEV-Produkte Belegbilder-, Rechnungsdaten- und Buchungsdatenservice in das Dokumenten-Management-System. Diese direkte Verbindung ins DATEV-Rechenzentrum steht den Anwendern mit der Version 7.5 ab der zweiten Jahreshälfte 2023 zur Verfügung.

Belegbilderservice: Digitalisierte Belege aus der DOCBOX® direkt an DATEV weitergeben

Digitale Belege werden ohne Medienbruch direkt aus der DOCBOX® an das DATEV-Rechenzentrum online übermittelt. Die Daten werden revisionssicher in die DATEV-Cloud übertragen. Nach erfolgreichem Upload erfolgt eine Bestätigung.

Rechnungsdatenservice: Strukturierte Rechnungsdaten von Ausgangsrechnungen elektronisch bereitstellen

Neben dem Beleg-Dokument als PDF können auch strukturierte Daten direkt aus der DOCBOX® automatisiert ans DATEV-Rechenzentrum übermittelt werden. Das betrifft beispielsweise einzelne relevante Positionen, wie die Rechnungsnummer, den Steuersatz, den Bruttobetrag, oder auch Daten, die nicht explizit auf der Rechnung erscheinen, wie etwa die Kostenstelle oder eine Projektnummer.

Buchungsdatenservice: Buchungssätze, Stammdaten und Belegbilder übertragen sowie komplette Buchungssätze bereitstellen

Die Daten werden automatisiert zwischen der DOCBOX® und dem DATEV-Rechenzentrum ausgetauscht. Innerhalb der DOCBOX® wird zudem ein fertiger Buchungssatz generiert. Dieser wird dann direkt an die DATEV übergeben, ohne Umweg über die Steuerberatungskanzlei, Wirtschaftsprüfer oder andere externe Buchhaltungsfachkräfte. Die Buchungsdaten werden dabei automatisch in ein bestimmtes Format umgewandelt, um eine einheitliche Verarbeitung zu gewährleisten.

Das DOCBOX®-DATEV-Export-Modul führt zu einer Effizienz- und Produktivitätssteigerung sowie zu größtmöglicher Transparenz und Rechtssicherheit. Interessierte Unternehmen können auf www.docbox.eu eine kostenlose Testversion anfordern.

In dieser Pressemitteilung findet aus Gründen der besseren Lesbarkeit bei Berufsbezeichnungen und / oder Adressierungen meistens die männliche Form Verwendung. Es sind dennoch alle sozialen Geschlechter ausdrücklich gemeint, sofern kontextuell nicht anders gekennzeichnet.

Über aktivweb System- und Datentechnik GmbH:

aktivweb ist Lösungslieferant kaufmännischer Geschäftsprozesse, digitaler Aktenlösungen, sowie CMS-Systeme und Webanwendungen. Mit ihrem Softwareprodukt DOCBOX® und über 100 autorisierten Vertriebspartnern zählt aktivweb System- und Datentechnik zu den führenden Entwicklungs- und Vertriebsunternehmen auf dem nationalen Wachstumsmarkt für Archivierungs- und Dokumenten-Management-Systemen (DMS). Die Bestandskunden kommen nahezu aus allen Branchen und allen Größenordnungen – von globalen Konzernen, innovativen mittelständischen Betrieben bis zu Einzelunternehmen.

