Mit der Ferienwohnung Geld verdienen!

Vermietungsexpertin gibt Tipps zur erfolgreichen Vermarktung

Das eigene Ferienhaus oder eine Ferienwohnung mit anderen zu teilen ist nicht nur nachhaltig, sondern auch geschäftstüchtig. Durch die Vermietung an Freude oder andere Gäste lässt sich gutes Geld verdienen und die Immobilie über die Mieteinnahmen refinanzieren. Weiterhin können viele Ausgaben wie Handwerkerkosten oder Gebäudeversicherungen von der Steuer abgesetzt werden. Anette Kramer, Vermietungsexpertin von Traum-Ferienwohnungen verrät, wie Eigentümer von Ferienimmobilien ihr Portemonnaie aufbessern können. Sie arbeitet seit über 5 Jahren bei dem Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte, berät und unterstützt Gastgeber bei der erfolgreichen Vermarktung ihrer Unterkünfte.

Ferienwohnungen gefragt wie nie!

In Zeiten der Corona-Pandemie bieten Ferienhäuser viel Privatsphäre und damit ideale Bedingungen, um eine entspannte Auszeit zu verbringen oder das Homeoffice zu verlegen. “Sobald das Reisen wieder uneingeschränkt möglich ist, wird die Nachfrage nach Ferienimmobilien wie im letzten Jahr wieder rasant in die Höhe steigen”, ist Kramer überzeugt. Schon jetzt verzeichne man einen großen Andrang auf Deutschlands beliebteste Ferienregionen.

Auf dem richtigen Online-Portal inserieren!

Vermieter können ihre Unterkunft auf verschiedenen Plattformen und Portalen vermarkten. Entscheidend ist, dass die eigene Ferienunterkunft über das Suchportal schnell gefunden wird. Weiterhin können Vermieter zwischen Full-Service-Anbietern und eigenständiger Vermietung wählen. “Traum-Ferienwohnungen beispielsweise vermittelt die Buchungsanfragen direkt an den Gastgeber. So behalten Vermieter die volle Kontrolle”, erklärt Kramer. Das Portal arbeitet mit einer Jahresgebühr in Verbindung mit einer Geld-zurück-Garantie für Neukunden, falls es zu wenig Buchungsanfragen gibt.

Aktualität und Vollständigkeit!

Entscheidend für den Vermarktungserfolg ist ein ansprechendes Inserat. Neben dem Titel der Unterkunft spielen vor allem Bilder eine wichtige Rolle. “Es lohnt sich, professionelle Fotos erstellen zu lassen, welche die Unterkunft perfekt in Szene setzen”, rät die Vermietungsexpertin. Im Inseratstext sollte die Ferienwohnung detailliert beschrieben und alle Ausstattungsmerkmale aufgeführt werden. Ebenso wichtig: ein gepflegter Buchungskalender.

Mit Filtern zum Erfolg!

“Unseren Datenanalysen zufolge nutzen Urlauber mit einer klaren Reiseabsicht bei ihrer Suche verschiedene Filter”, so Kramer. Damit Vermieter mit ihrer Ferienunterkunft auch bei der entsprechenden Filterung auftauchen, sei es wichtig, alle Angaben im Inserat vollständig einzutragen.

Gäste um Bewertungen bitten!

Für Vermieter lohnt es sich, ihre Gäste darum zu bitten, die Unterkunft zu bewerten. Kramer: “Ein Ferienhaus mit nur einer einzigen Bewertung wird 30 Prozent häufiger geklickt als Unterkünfte ohne Bewertung.” Auf www.traum-ferienwohnungen.de/vermieter-magazin gibt es weitere Tipps zur erfolgreichen Vermietung.

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 47 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

